$!Por situación de violencia en Mazatlán, se despide La Mona Pizza

Y es que este lugar, no fue solo un restaurante. Fue escenario de risas, noches de comedia, bailes sociales, música en vivo y momentos que quedarán para siempre en la memoria de los mazatlecos y del mercado regional.

Este nuevo negocio del sector gastronómico que durante años representó una fuente de empleos, ingresos para el municipio y promoción como oferta de restaurantes de Mazatlán, anunció en su página oficial que con el corazón lleno de recuerdos, La Mona Pizza del Centro cerrará sus puertas el domingo primero de marzo.

Este martes, le tocó despedirse al Restaurante La Mona Pizza del Centro, argumentando que “ya no nos es posible continuar”. Así como el fin de semana, también el Restaurante “Los Arrieros” del Quelite y El Belisario del Centro, decidieron bajar cortinas por lo irredituable que les representaba operar con baja afluencia de comensales, tras el año y cinco meses de enfrentar una crisis de inseguridad y que los impuestos y el nulo apoyo de los gobiernos hayan llegado a tiempo para poder mantener la planta laboral y sostener los gastos operativos.

Ahí se celebraron diversos cumpleaños, festividades, se brindó por la vida y construyeron una comunidad

Sin embargo, explicaron el motivo que ya se ha hecho recurrente entre los empresarios que dependen del factor turismo, uno de los sectores más golpeados por la inseguridad que representa viajar a Mazatlán ante la ola de violencia: “Por la situación que estamos viviendo en Mazatlán, ya no nos es posible continuar. Ha sido una decisión difícil, pero necesaria”.

Agradecieron a cada persona que les visitó, que creyó en el proyecto, que trabajó con ellos y que hizo de La Mona Pizza algo más que un negocio y lo convirtió en un hogar.

“Nos vamos con gratitud, con orgullo y con la esperanza de que los ciclos que se cierran también abren nuevas oportunidades”, finalizó el comunicado.

Mientras que en la Zona Dorada, entre 2024 y 2025, también cerraron el reconocido Restaurante Vittore con 29 años y el Agatha Kitchen Bar, así como diversos bares en dicha área turística.

Pero también, en el corredor del Centro Histórico, por Olas Altas, hubo cierres de cafés, sushis y bares por el mismo motivo de bajas ventas a finales del 2025 e inicios de 2026.

Los Arrieros por 19 años sirviendo, el Restaurante-Bar Murmullos con 8 años, y el restaurante de sushi Playa Roll con 8 años atendiendo, son otras marcas locales que llegaron, crecieron y gustaron, pero que desde septiembre de 2024 cuando inició la guerra sangrienta entre dos grupos delictivos redujo la llegada de turismo en fines y durante la semana, y que la desconfianza del comensal local para salir por las noches, les impactó en sus operaciones y cerraron sin fecha de regreso.