Por temas de seguridad, el lunes se tuvieron cierres intermitentes en 61 escuelas, señala la SEPyC

En el reporte del lunes se registraron 61 escuelas con cierre intermitente por alguna circunstancia de violencia, principalmente en Culiacán, manifestó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Imelda Félix Niebla.

”Nosotros día a día tenemos el seguimiento de la presencialidad en los planteles educativos, concretamente en la zona centro, en la zona sur del Estado tenemos ya incluso el despliegue a partir de ayer el despliegue de la Subsecretaría Básica en La Rastra, en el municipio de El Rosario y en El Palmito, (y en La Petaca), en Concordia, a los cuales se les va a poner especial atención, entonces nosotros estamos garantizando que cada día sean menos los planteles que intermitentemente han cerrado por alguna circunstancia de violencia”, añadió Félix Niebla.

”Diariamente es un número distinto, el día de ayer por ejemplo tuvimos 61, pero varía, hemos llegado a tener 40, todo depende de los momentos, por eso nosotros, no le puedo decir que permanentemente han estado cerrados no, porque es de manera intermitente, el día de ayer, porque hoy la presencialidad me la pasan alrededor de las 10 de la mañana, el día de ayer tuvimos 61 planteles en las zonas de Culiacán, pero esos 61 planteles puede ser que de los que hoy aparecen el día de mañana ya regresen a la presencialidad y sean otros distintos que se incorporen o se desincorporan”,

En entrevista en Mazatlán precisó que, no es que un plantel haya permanecido permanentemente cerrado desde el 9 de septiembre cuando iniciaron los acontecimientos de violencia en la entidad.

”No es que un plantel haya permanecido permanentemente cerrado desde el 9 de septiembre cuando iniciaron los acontecimientos, estos se mueven en base a la georreferenciación en donde se presenten algunas situaciones de violencia”, continuó.

Informó que hay un plan de aprendizaje que está fijado en el sitio oficial de la Sepyc que la da un seguimiento puntual la Subsecretaría de Educación Básica para atender la enseñanza de los alumnos cuyas escuelas cierran de manera intermitente y para garantizar la seguridad en los planteles se tiene el proyecto de entornos escolares seguros y se está reforzando con Guardia Nacional, Secretaría de Educación Pública y la Sepyc.

”Puede ser que alguno durante una semana cerró, pero la siguiente semana ya se restableció, hay intermitencia, para nosotros así lo hemos denominado porque no es que estén cerrados por cuatro meses, no, puede ser que durante dos o tres días un plantel, el día a día por eso es importante para nosotros, nosotros podemos identificar en dónde están los planteles y cuál fue la circunstancia por la que cerraron, pero el que hoy cerró mañana puede abrir y puede ser distinto de un momento a otro o de una comunidad a otra”, reiteró.

”Las zonas que tenemos nosotros más identificadas (son) en La Pitayita, en Culiacán, en Tacuichamona, en Tepuche, Costa Rica, en donde ha habido un mayor número de intermitencias sí es cierto, sí lo ha habido en estos lugares, pero no quiere decir que las escuelas permanentemente estén cerrando, hay intermitencia y todos los días se le da un seguimiento”.

Reiteró que en el sur de Sinaloa se tiene identificada a la comunidad de La Rastra, en El Rosario y El Palmito y La Petaca, en Concordia donde se han tenido estas intermitencias.

”Ya hay equipos desplegados para efectos de hacer una revisión puntual de estas comunidades con una instrucción específica a la Subsecretaría de Básica para que se trasladen los equipos y puedan tener una reunión con supervisores y con maestras y maestros”, expresó.

”Por nuestra parte siempre hemos garantizado la presencialidad, las escuelas siempre han permanecido abiertas, sin embargo, los padres y las madres de familia han tomado muchas veces por cuestiones de seguridad no enviar a sus hijos, pero nosotros seguimos apostándole a la presencialidad y a que los planteles permanezcan abiertos y que la continuidad educativa sea una realidad”.