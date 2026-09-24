$!Por trabajos de bacheo e instalación de alumbrado habrá corte vial en calle del Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con motivo de trabajos de bacheo e instalación de luminarias, se realizará el cierre temporal de circulación en la calle Guillermo Nelson, en la zona Centro, durante el viernes 25 de septiembre, informó el Gobierno municipal.
A través de un comunicado, Óscar García, Subdirector de la Unidad de Vialidad, informó que el despeje y cierre vial iniciará en punto de las 5:00 horas, en el tramo comprendido desde avenida del Mar hasta la calle 21 de Marzo, y se contempla la reapertura de la circulación alrededor de las 19:00 horas, una vez concluidas las labores programadas.
Para evitar congestionamientos y otros inconvenientes, se recomienda a los conductores tomar vías alternas, principalmente por las calles Aquiles Serdán y/o Belisario Domínguez, además de atender las indicaciones de los elementos de Tránsito Municipal que estarán en la zona para orientar la circulación.
Asimismo, se hace un llamado a los comerciantes y vecinos de los sectores aledaños para que colaboren con el retiro de vehículos del área de trabajo antes del inicio de las labores, con el propósito de facilitar las maniobras y contribuir a que los trabajos se desarrollen de manera ordenada y segura.