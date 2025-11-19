$!Por trabajos de colector sanitario cierran tramo de la avenida Juan Pablo II en la colonia Toledo Corro, en Mazatlán

De acuerdo a un comunicado, Óscar García Peinado, subdirector de Tránsito Municipal, señaló que los trabajos tendrán una duración aproximada de tres semanas, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

MAZATLÁN.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad y Tránsito, informó que debido al avance de la obra del colector sanitario en la colonia Toledo Corro, la circulación en la avenida Juan Pablo II, entre Internacional e Insurgentes quedará suspendida.

Como ruta alterna para quienes circulan por avenida Río Grijalva, se sugiere continuar por Enrique Pérez Arce, en la colonia Toledo Corro, y posteriormente incorporarse a México 68 para seguir por avenida Internacional.

Asimismo, para prevenir percances viales en la zona de obra, García Peinado informó sobre otro cierre en Juan Pablo II y Río Piaxtla, al norte, en la colonia Benito Juárez. Los automovilistas que transiten por ese punto pueden continuar por Agustín Melgar para incorporarse a Internacional o Insurgentes, según su destino.

También habrá elementos de Tránsito Municipal en semáforos para dar fluidez y recomendaciones a los conductores.

El subdirector de Tránsito Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y atender las recomendaciones durante las próximas semanas que durarán los trabajos.