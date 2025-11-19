Mazatlán
Por trabajos de colector sanitario cierran tramo de la avenida Juan Pablo II en la colonia Toledo Corro, en Mazatlán

Tránsito Municipal informó que los trabajos tendrán una duración aproximada de tres semanas; se habilitan rutas alternas para evitar congestionamientos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
19/11/2025 16:43
19/11/2025 16:43

MAZATLÁN.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad y Tránsito, informó que debido al avance de la obra del colector sanitario en la colonia Toledo Corro, la circulación en la avenida Juan Pablo II, entre Internacional e Insurgentes quedará suspendida.

De acuerdo a un comunicado, Óscar García Peinado, subdirector de Tránsito Municipal, señaló que los trabajos tendrán una duración aproximada de tres semanas, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

Como ruta alterna para quienes circulan por avenida Río Grijalva, se sugiere continuar por Enrique Pérez Arce, en la colonia Toledo Corro, y posteriormente incorporarse a México 68 para seguir por avenida Internacional.

Asimismo, para prevenir percances viales en la zona de obra, García Peinado informó sobre otro cierre en Juan Pablo II y Río Piaxtla, al norte, en la colonia Benito Juárez. Los automovilistas que transiten por ese punto pueden continuar por Agustín Melgar para incorporarse a Internacional o Insurgentes, según su destino.

También habrá elementos de Tránsito Municipal en semáforos para dar fluidez y recomendaciones a los conductores.

El subdirector de Tránsito Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y atender las recomendaciones durante las próximas semanas que durarán los trabajos.

