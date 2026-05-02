Por trabajos de mantenimiento suspenderá CFE servicio en Sábalo Country y El Cid, en Mazatlán

Como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica, la comisión Federal de Electricidad realizará suspensiones temporales del servicio de energía eléctrica en el Residencial Sábalo Country y el Fraccionamiento El Cid, los días 4 y 5 de mayo, respectivamente.

Así lo informó la CFE a través de un comunicado de prensa, donde señaló que estas suspensiones se llevarán a cabo para fortalecer la calidad y continuidad del suministro en estos dos sectores habitacionales del puerto.

De acuerdo con el aviso emitido por la paraestatal, serán labores técnicas las que se estarán realizando por lo que se requerirá la interrupción total del servicio para garantizar condiciones seguras tanto para el personal operativo como para la población.

“Para proteger la integridad del personal y de la población, es necesario que se suspenda el servicio eléctrico mientras dure la jornada de actividades de mantenimiento. La CFE agradece su comprensión”, se lee en el comunicado.

La primera suspensión está programada para el lunes 4 de mayo en el residencial Sábalo Country, donde el corte de energía estaría iniciado en punto de las 9:00 horas y concluirá a las 15:00 horas, por lo que la interrupción tendrá una duración aproximada de seis horas.

Por su parte, el martes 5 de mayo se llevará a cabo una segunda jornada de trabajos en el fraccionamiento El Cid, donde la suspensión temporal del suministro eléctrico será de las 9:00 horas a las 12:00 horas, mientras se desarrollan las maniobras de mantenimiento y mejora de la red.

La Comisión Federal de Electricidad señaló que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, con el propósito de ofrecer un servicio más eficiente y continuo a los usuarios de Mazatlán, particularmente ante el incremento en la demanda energética que suele registrarse en temporadas de altas temperaturas.

Asimismo, la dependencia federal explicó que la suspensión del servicio es indispensable para proteger la integridad de los trabajadores encargados de las maniobras, así como para prevenir riesgos durante las actividades de mantenimiento que se efectuarán en ambos sectores.

De esta forma, la recomendación a los habitantes de Sábalo Country y El Cid es el tomar previsiones con anticipación, especialmente en el resguardo de alimentos, carga de dispositivos electrónicos y operación de equipos eléctricos esenciales, debido al tiempo que permanecerá suspendido el suministro.