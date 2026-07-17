Por un error, Mazatlán quedó fuera de la lista de Sectur federal de los destinos con mayor crecimiento en el verano: Sosa Osuna

No fue la violencia ni los alertas de viajes sino “un error” de Sectur federal que no incluyeran a Mazatlán entre los destinos de mayor crecimiento para el verano, explicó la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Y es que en la lista de destinos aparecieron, solo Cancún, Puerto Vallarta, Morelia, Monterrey, Puebla, Los Cabos, La Riviera Maya, Acapulco, Mérida, Ciudad de México, Guadalajara y la joya de la corona de Sinaloa, no.

Este fin de semana, iniciaron formalmente las vacaciones de verano y con ellas el Operativo de Seguridad Verano 2026 para blindar la zona turísticas de la ciudad y las carreteras con presencia de todos los niveles de corporaciones, y en este contexto, la funcionaria estatal insistió que los resultados hablan por sí solos en Mazatlán, asegurando que se registra una ocupación hotelera del 78 a 80 por ciento, cifra arriba del 67.9 por ciento del promedio nacional de ocupación que citó la Sectur federal.

Esto, a pesar de que la Asociación de Hoteles Tres Islas estimó que la mejor ocupación se empezaría a presentar a partir de la tercera semana de julio y en agosto, además de que diversos sectores como los transportistas, restauranteros y comerciantes que están quejándose porque ven llegar a un turismo que no está gastando que vienen muy limitados y que no está llegando masivamente como en otros veranos, antes de que iniciara la ola de violencia en Sinaloa.

“Estoy segura que a partir del lunes estos números continuarán creciendo y la alta afluencia que vemos ahorita, creo que es la mejor prueba para invitar a todos los que no han hecho reservaciones a que vengan a vivir Sinaloa en el verano que lo tienen todo, como decimos en la campaña. Pues tenemos desde la sierra de Surutato hasta Cosalá y los cinco Pueblos Mágicos del estado que la verdad es que Sinaloa es un estado muy diverso lleno de gastronomía y cultura”, dijo Sosa Osuna.

En entrevista, consideró que habría sido un error del área de comunicación el que no incluyeran a Mazatlán dentro de la lista de destinos con mejor nivel de reservaciones acordes al promedio nacional del 67.9 por ciento, como colocaron a Cancún, Puerto Vallarta, Morelia, Monterrey, Puebla, Los Cabos, La Riviera Maya, Acapulco, Mérida, Ciudad de México, Guadalajara y la joya de la corona de Sinaloa, no apareció como de los destinos favoritos del Gobierno federal.

“Tienes toda la razón, y hablé con la Secretaria, y le pregunté ¿Secretaria como estuvo que me dejaste afuera a mi querido Mazatlán que yo sé que quieren tanto? Pero ahí fue un tema de comunicación, de hecho hubo un movimiento en Sectur federal en el enlace que tenemos y ahí fue donde no pidieron la información a Mazatlán y ahí fue porque no estuvimos presentes (en la lista)”, explicó.

Agregó, que la Sectur federal ha compartido en sus redes sociales tanto a Mazatlán, como a El Fuerte, y que por lo mismo considera que fue responsabilidad del enlace de comunicación el error de no pedir información de Mazatlán.

“Pero por supuesto que somos uno de los destinos preferidos y que la Secretaria de Turismo Josefina sabe y conoce la ocupación hotelera, y como saben, ya hemos estado en la mañanera con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y eso es por la comunicación que hay y sigue vigente”.

Cuestionada de cómo se hace el listado nacional y como es alimentado, aseguró que se realiza un monitoreo diario con las dos asociaciones de hoteles y se aplican encuestas en todo Mazatlán.

“Además el equipo de la Secretaría de Turismo está realizando encuestas en todo Mazatlán y en todo Sinaloa y a todos los hoteleros los monitoreamos, de manera diaria, igualmente a todos los pueblos mágicos y los mandamos a Datatur”, expuso, aunque admitió que hay un tema de captura en esta plataforma y que se han estado capacitando para mejorar.

Insistió con las cifras alegres que de enero a la fecha, en Sinaloa suma una afluencia de 2.9 millones de turistas, un 66 por ciento de ocupación hotelera promedio, representando 18 mil 927 millones de pesos en ingresos.

Para Mazatlán, que le llamó el principal destino turístico del Estado, contabilizó a 2.44 millones de visitantes generando una ocupación promedio del 75 por ciento y derrama económica de 17 mil 251 millones de pesos.

La Secretaría de Turismo Federal en su boletín oficial, citó a Cancún como el destino con mayor ocupación hotelera estimada para las vacaciones de verano, con 67.9 por ciento, le siguió Puerto Vallarta con 64.4 por ciento; Morelia con 63.1; Monterrey con 62.8; Puebla con 62.7 y Los Cabos con 62.5 por ciento.

También colocó a la Riviera Maya, que aparece con 61.2 por ciento; Acapulco con 60.2; Mérida, con 58.7; Ciudad de México con 58.2; y Guadalajara con 57 por ciento de ocupación promedio.

Pero en ese listado, Mazatlán no simplemente no apareció entre los centros turísticos con mejor proyección de ocupación para el periodo vacacional.