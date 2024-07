MAZATLÁN._ A partir de este sábado se reforzará la vigilancia en la zona turística y comercial, sin descuidar las colonias y el área rural, por la implementación del Operativo de Seguridad por las vacaciones de verano y a las 18:30 horas se invitará a las personas a que se retiren del área de playas para evitar que alguien en estado de ebriedad se meta al mar y se ahogue, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“A partir de mañana el operativo está diseñado para eso, a partir del 13, a excepción de que alguna instrucción del Alcalde pies no, ya vamos a iniciar con la operatividad como tal”, añadió Barrón Valdez.

“(Se va a reforzar) toda la zona, mayor número de elementos en toda la zona turística y comercial sin descuidar obviamente todas las colonias, los sectores y la parte rural, ...los horarios ya son los que se han manejado, 18:30 horas un retiro, vamos a platicar con las personas para que se retiren del agua del área de playas para evitar que ingresen al mar ingiriendo bebidas alcohólicas o en estado inconveniente y con eso nuestro objetivo principal es evitar los decesos”.

Agregó que para el área del malecón no hay una disposición especial, simplemente se deben seguir las indicaciones de las autoridades.

“Las bebidas alcohólicas no están permitidas en el malecón, sin embargo, nosotros tenemos cierto criterio siempre y cuando no se excedan, no se genere una alteración al orden”, continuó.

También dio a conocer que cuantas veces sea necesario serán retiradas las personas que consumen alguna droga o bebidas alcohólicas y que se encuentran en el área de playas del malecón.

“Los retiramos cuantas veces se regresen, por qué, porque tenemos nosotros la obligación de cuidar a las personas, al final de cuentas alteran el orden, algunos representan un peligro como pasó con el acuático (que fue herido con un arma punzocortante por una de esas personas que fue detenida), algunos son agresivos, nosotros tenemos la obligación y la instrucción de retirarlos cuando causen disturbios, es a manejo del criterio que debemos tener, todo con orden, nada con exceso es bueno, nada va ser permitido”, continuó.

“Entonces entendemos que es un destino turístico y hasta cierto punto estamos nosotros para vigilar eso, que se mantengan todas las cosas (en orden)”.

El Operativo de Seguridad de Verano se implementará del 13 de julio hasta finales de agosto próximo.