Posible recorte presupuestal impactaría al sector ambiental en 2027: Semarnat

MAZATLÁN._ Una eventual reducción de recursos para el sector ambiental durante 2027 sí tendría repercusiones en las labores de las dependencias encargadas de la protección del medio ambiente, reconoció Renato Ocampo Alcántar, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sinaloa.

Ante la distribución de recursos planteada para el próximo ejercicio presupuestal, el funcionario señaló que las instituciones ambientales deberán esperar a que concluya el proceso de aprobación para conocer con precisión los recursos disponibles y, a partir de ello, determinar los ajustes necesarios.

“Por supuesto que el recorte de recursos nos impacta, sin embargo, nosotros tendremos que hacer lo necesario”, comentó.

El proyecto presupuestario para 2027 contempla 49 mil 508 millones 305 mil 994 pesos para Semarnat y los organismos que integran el sector ambiental federal, donde, de este monto, la Comisión Nacional del Agua concentraría alrededor del 80 por ciento, con 39 mil 797 millones 423 mil 959 pesos, principalmente para proyectos relacionados con construcción, modernización y mantenimiento de infraestructura hidráulica.

En este sentido, mencionó que la distribución dejaría el resto de los recursos para Semarnat y otros organismos encargados de diferentes áreas ambientales, entre ellos la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional Forestal.

Frente a este escenario, Ocampo Alcántar reconoció que la disponibilidad presupuestal representa uno de los retos para el sector, aunque aseguró que las dependencias deberán mantener sus responsabilidades y adaptar su operación a los recursos que finalmente sean autorizados.

“Sabemos que los recursos, no solo en Semarnat, en todos lados están escasos; sin embargo, tendremos que hacer lo necesario para, con los recursos que tenemos, poder sacar adelante la tarea”, dijo.

Además, destacó que Semarnat funciona como cabeza del sector ambiental federal y mantiene coordinación con organismos responsables de áreas como inspección y vigilancia ambiental, protección forestal, administración del agua y conservación de los recursos naturales.

Por tal motivo, que ante una eventual reducción, las instituciones tendrían que determinar cómo distribuir los recursos disponibles para mantener sus principales actividades durante 2027.

Sin embargo, Ocampo Alcántar evitó anticipar cuáles programas, proyectos o áreas podrían enfrentar modificaciones, al señalar que todavía no existe un presupuesto definitivo.



Esperarán aprobación para definir ajustes necesarios

El delegado de Semarnat en Sinaloa explicó que será hasta que concluya el proceso presupuestario cuando puedan conocerse las repercusiones concretas para el sector ambiental.

“Todavía no se aprueba la Ley de Egresos, entonces tendremos que esperar a que realmente se determine, se hagan los ajustes necesarios”, manifestó.

Por ello, señaló que cualquier definición sobre reducción de programas, modificaciones operativas o redistribución de recursos deberá esperar hasta conocer la asignación final correspondiente a 2027.

De esta forma, una vez aprobado el presupuesto, las autoridades federales del sector ambiental determinarán cómo se distribuirán los recursos y cuáles serán las prioridades que deberán atenderse durante el siguiente ejercicio.

Mientras tanto, las dependencias mantendrán sus actividades con los recursos disponibles y permanecerán a la espera de las disposiciones que se establezcan para enfrentar los posibles ajustes presupuestales.