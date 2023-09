MAZATLÁN._ Ante la posibilidad de que dos mujeres sean candidatas a la Presidencia en México, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán consideró que es importante que cada día haya más igualdad y derechos entre mujeres y hombres, pues durante la historia de la humanidad las primeras han estado en segundo plano.

Monseñor Mario Espinosa Contreras indicó que a pesar que la mujer posee una posición importante en el núcleo familiar, cuando se habla de derechos y oportunidades, estos parecen reducirse.

“Hay naciones que están todavía, digamos, más atrás, que lo que serían el continente latinoamericano. Es un reto, en México pues sigue habiendo todavía, especialmente en las comunidades, más indígenas, todavía desnivel en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades”, expresó.

El Obispo señaló que es con muy conveniente que las mujeres incursionen en todas las realidades, los campos, facultades y estudios.

Además, indicó que en la cuestión de incursión de las mujeres en diferentes ámbitos ha habido un desarrollo.

“Allá en los años 50 si uno iba a una preparatoria, o 1960, podía ver 60 muchachos y unas cuatro o cinco muchachas nada más; en 1960 en las preparatorias del País. Si se iba uno a las facultades a las universidades era algo muy similar, eran porcentajes muy pequeñitos los que tenían presencia de mujeres”, comentó Espinosa Contreras.

Esto, dijo, se debía en gran medida no a que no existiera la posibilidad, sino por la mentalidad de las familias de los años 50 y 60, pues muchas veces los padres no querían que las mujeres estudiaran porque no se iban a casar.

Pero afortunadamente se han ido venciendo muchas resistencias, costumbres y tradiciones que marcan la desigualdad, significando una progresión, ya que ahora hay mujeres en las máximas candidaturas, manifestó.

“Yo creo que va a ser que muchas desde niñas, muchachas, señoras, se sientan también como una dignificación para ellas y eso es muy importante y muy trascendente, porque la niña ve todas las posibilidades que tiene en su propia persona cuando ve que una figura pública importante, que una candidata es mujer”, apuntó Monseñor.