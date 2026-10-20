Posponen audiencia inicial a detenidos por asesinato de Coordinador Municipal de Protección Civil de Escuinapa

A los tres detenidos como probables responsables del asesinato a balazos en contra del Coordinador Municipal de Protección Civil de Escuinapa, se les pospuso la audiencia inicial de la tarde de este martes para mañana miércoles 21 de octubre a las 12:30 horas.

Se trata de Carlos Omar “N”, Luis David “N” y Wiliam Frederic “N”, a quienes el lunes se les cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado cometido con premeditación y ventaja en contra de Jesús Francisco López Bibriesca, de acuerdo con la causa penal 780/2026.

La audiencia de este martes 20 del presente mes estaba programada para las 15:00 horas, la cual inició cerca de las 15:58 y ahí el defensor de oficio de las tres personas detenidas expuso que apenas minutos antes recibió la carpeta de investigación de este caso y solicitó posponer dicha audiencia, lo cual fue aceptado por las partes.

La Juez de Control determinó posponerla para las 12:30 horas de este 21 del mes en curso en la misma Sala C de la Sede Regional de Justicia Penal y Oral Zona Sur, ubicada al sur de este puerto.

De acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento, cerca de las 15:30 horas del domingo 11 de octubre, López Bibriesca fue asesinado a balazos en calles del Centro de Escuinapa, después de haber participado en recorridos preventivos en ese municipio por el paso del huracán Simon en el Océano Pacífico.

Dichas personas fueron detenidas la semana pasada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido el pasado lunes 12 de octubre en contra de una mujer en el interior de un local comercial ubicado en el Centro de Escuinapa, de acuerdo con información proporcionada por la propia Fiscalía.

La mañana de este martes los tres detenidos fueron vinculados a proceso como presuntos responsables de dicho feminicidio agravado.

La Juez de Control también les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los tres detenidos se encuentran presos en el Centro Penitenciario de El Castillo, ubicado al sur de Mazatlán, donde afrontarán el proceso por el feminicidio en mención, y este miércoles se les formulará imputación por el homicidio en contra del Coordinador Municipal de Protección Civil de Escuinapa, que ocurrió el pasado 11 del mes en curso.

En la audiencia programada para este martes y pospuesta para el miércoles se abstuvieron de emitir alguna declaración.

Durante la hora en que estaba programada la audiencia inicial se reforzó la vigilancia de la Sede Regional de Justicia Penal y Oral Zona Sur con elementos de las policías Municipal y Estatal Preventiva.