$!Posponen por lluvias entrega de apoyos del Programa Peso a Peso, en Mazatlán

Por las fuertes lluvias que cayeron durante las primeras horas de este martes se pospuso la entrega de apoyos del Programa Peso a Peso que tenía programado el Ayuntamiento de Mazatlán realizarlo a las 9:00 horas en el Parque Doctor Martiniano Carvajal. “Por cuestiones climatológicas, el evento Peso a Peso, programado a las 9:00 A. M. se pospone hasta nuevo aviso”, dio a conocer el Gobierno Municipal cerca de las 7:00 horas.

Sin embargo, algunas personas beneficiarias no se enteraron de que se pospuso el evento y poco antes de las 9:00 horas llegaron al lugar mientras personal de la Comuna realizaba limpieza de agua en la cancha donde se realizaría el evento, bajo la sombra de una velaria. Otros trabajadores más realizaban limpieza en el resto del parque.