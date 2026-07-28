$!Posponen por lluvias entrega de apoyos del Programa Peso a Peso, en Mazatlán

Por las fuertes lluvias que cayeron durante las primeras horas de este martes se pospuso la entrega de apoyos del Programa Peso a Peso que tenía programado el Ayuntamiento de Mazatlán realizarlo a las 9:00 horas en el Parque Doctor Martiniano Carvajal.
“Por cuestiones climatológicas, el evento Peso a Peso, programado a las 9:00 A. M. se pospone hasta nuevo aviso”, dio a conocer el Gobierno Municipal cerca de las 7:00 horas.
Sin embargo, algunas personas beneficiarias no se enteraron de que se pospuso el evento y poco antes de las 9:00 horas llegaron al lugar mientras personal de la Comuna realizaba limpieza de agua en la cancha donde se realizaría el evento, bajo la sombra de una velaria.
Otros trabajadores más realizaban limpieza en el resto del parque.
Algunas de las personas beneficiadas expresaron que quienes sí acudieron al lugar del evento les dijeron que el mismo se realizará el próximo jueves, pero este mismo martes les pidieron acudir por una ficha al Palacio Municipal para ser atendidas ese día.
A los beneficiados de este programa se les entregan aparatos electrodomésticos como estufas, refrigeradores, aparatos de aire acondicionado, tinacos y material para construcción en el que ellos ponen la mitad del costo y la otra mitad la pone el Gobierno de Mazatlán con recursos públicos.