$!Poste queda sostenido por cables y genera riesgo vial en Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un poste caído y sostenido por el cableado representa un riesgo para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones que circulan por el cruce de Avenida Las Torres y la Calle Aguirre Benavides, en el Infonavit Playas.

Vecinos solicitaron que la estructura sea atendida a la brevedad, ya que se encuentra con una notable inclinación hacia la zona de circulación, mientras son los cables sujetos a la estructura los que evitan que termine por desplomarse completamente.

La condición del poste obliga a quienes transitan por este punto a extremar precauciones, principalmente ante la posibilidad de que la estructura o parte del cableado pueda terminar sobre la vialidad.

Vecinos señalaron que el poste amaneció de esta manera este domingo, después de las lluvias registradas la noche del sábado en Mazatlán, aunque hasta el momento no existe un dictamen que establezca las causas de la caída.