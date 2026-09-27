$!Poste queda sostenido por cables y genera riesgo vial en Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un poste caído y sostenido por el cableado representa un riesgo para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones que circulan por el cruce de Avenida Las Torres y la Calle Aguirre Benavides, en el Infonavit Playas.
Vecinos solicitaron que la estructura sea atendida a la brevedad, ya que se encuentra con una notable inclinación hacia la zona de circulación, mientras son los cables sujetos a la estructura los que evitan que termine por desplomarse completamente.
La condición del poste obliga a quienes transitan por este punto a extremar precauciones, principalmente ante la posibilidad de que la estructura o parte del cableado pueda terminar sobre la vialidad.
Vecinos señalaron que el poste amaneció de esta manera este domingo, después de las lluvias registradas la noche del sábado en Mazatlán, aunque hasta el momento no existe un dictamen que establezca las causas de la caída.
Habitantes del sector consideran que la humedad acumulada pudo haber influido en las condiciones de la base al ser de madera, sin embargo, corresponderá a personal especializado determinar qué ocasionó que la estructura cediera y evaluar su estado.
La principal preocupación de los vecinos es el riesgo vial que representa mantener el poste en estas condiciones, debido al tránsito que se registra en el cruce y a que cualquier desprendimiento podría sorprender a conductores que circulen por el lugar.
El peligro puede ser mayor para motociclistas y ciclistas, debido a que además de la propia estructura existe cableado suspendido cuya condición se desconoce, mientras que para los automovilistas un eventual desplome podría convertirse en un obstáculo repentino sobre la vialidad.
Ante esta situación, los vecinos indicaron que ya realizaron los reportes correspondientes para solicitar la intervención de las instancias competentes y esperan una respuesta para solucionar el problema.
Además, los habitantes pidieron que se realice una valoración del poste y del cableado, además de asegurar el área mientras se determina si la estructura debe ser retirada, reparada o sustituida.
Mientras llega la atención, se recomienda a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones circular con precaución por Avenida Las Torres y Aguirre Benavides y mantener distancia de la estructura, a fin de reducir riesgos en este punto del Infonavit Playas.