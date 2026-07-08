$!Postes deteriorados y saturación de cableado generan preocupación en el Centro de Mazatlán

Postes inclinados, estructuras agrietadas y una creciente saturación de cableado aéreo son parte del panorama que actualmente se observa en diversas calles del Centro de Mazatlán, situación que vecinos y comerciantes consideran preocupante debido a los riesgos que representa para peatones, automovilistas y turistas que diariamente recorren esta zona histórica de la ciudad. Durante un recorrido realizado por el primer cuadro del puerto fue posible identificar múltiples postes de concreto y madera que presentan visibles signos de deterioro. Algunos de estos, muestran fracturas en su estructura, desprendimiento de material y desgaste provocado por años de exposición a las condiciones climáticas, mientras que otros se encuentran inclinados o vencidos por el peso de los cables y equipos instalados sobre ellos, sin que se les den mantenimiento.







Las afectaciones fueron observadas principalmente en vialidades como Constitución, Belisario Domínguez, Aquiles Serdán, Juan Carrasco, Zaragoza, Teniente Azueta, Benito Juárez y Melchor Ocampo, las cuales forman parte de una de las zonas con mayor actividad comercial, turística y habitacional de Mazatlán. La problemática no es nueva, pero habitantes del sector consideran que el deterioro se ha vuelto más evidente con el paso del tiempo, especialmente en estructuras que permanecen durante décadas prestando servicio sin ser reemplazadas. En algunos casos, los postes muestran cuarteaduras considerables en su base o a lo largo de su estructura, situación que podría comprometer su resistencia, particularmente durante eventos climáticos como lluvias intensas, vientos fuertes o tormentas tropicales, fenómenos comunes durante la actual temporada de huracanes en el Pacífico mexicano.





Además del desgaste físico de las estructuras, otro de los problemas más notorios en el Centro de la ciudad es la acumulación excesiva de cables de electricidad y telecomunicaciones, formando auténticas “telarañas” aéreas que afectan tanto la imagen urbana como la seguridad de la infraestructura. En numerosos puntos del Centro Histórico pueden observarse decenas de cables entrelazados que cruzan de un poste a otro, muchos de ellos colgando a diferentes alturas o acumulados en grandes cantidades alrededor de las estructuras. Este fenómeno suele originarse porque las empresas proveedoras de servicios de internet, telefonía y televisión por cable instalan nuevas líneas para atender a nuevos usuarios, pero en muchos casos no retiran el cableado que deja de utilizarse cuando los clientes cancelan o cambian de proveedor.









Con el paso de los años, esta práctica provoca una acumulación progresiva de cables que incrementa el peso soportado por los postes y genera una sobrecarga que puede acelerar su deterioro. Vecinos y comerciantes señalaron que en algunas calles la cantidad de cableado resulta excesiva y ha comenzado a afectar incluso la estética urbana de una zona que constituye uno de los principales atractivos turísticos del municipio. Más allá del aspecto visual, la saturación de cableado también representa riesgos importantes para la seguridad pública, pues la acumulación excesiva de líneas puede incrementar las probabilidades de cortocircuitos, fallas eléctricas e incluso incendios, particularmente cuando los cables presentan daños en su recubrimiento o permanecen expuestos a la humedad.



