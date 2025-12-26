Precio de la uva en Mazatlán alcanza hasta los 160 pesos por kilo

A solo unos días de las celebraciones de fin de año, el precio de la uva en Mazatlán se ubica muy por encima del promedio nacional y supera con amplitud los costos regionales, al registrar precios que van de los 140 a los 160 pesos, según el tipo de uva.

Tras un recorrido realizado en el Mercado Municipal José María Pino Suárez, se pudo registrar un incremento significativo en los precios de ambos tipos de uva frente a los valores de referencia reportados por la Procuraduría Federal del Consumidor en su monitoreo nacional.

Fue en la mayoría de las fruterías ubicadas en este centro de abastos donde el precio por kilo de la uva blanca o verde alcanzaba los 160 pesos, mientras que la roja o morada, se vende en 140 pesos el kilo.

Además, en el caso de este último tipo de uva, la oferta es limitada, pues sólo algunos locales cuentan con el producto, mientras que en otros no se encuentra disponible, situación que podría estar influyendo en el alza de los precios.

Estos costos colocan a Mazatlán como uno de los puntos con precios más elevados de la región para esta fruta en la temporada decembrina, lo que impacta directamente en el gasto de las familias que mantienen la tradición de consumir uvas al recibir el Año Nuevo.

Algunos de los comentarios emitidos por parte de la clientela, señalan que esta alza de precios es debido a que el producto es muy solicitado durante estos días, por lo que los vendedores aprovechan para incrementar los costos.

“Está muy cara la uva, aquí le suben mucho el precio porque saben que la gente va a venir a comprar para la costumbre que muchos tienen de comer 12 uvas antes del año nuevo”, comentó un cliente.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la Profeco del 3 al 13 de noviembre del 2025, los precios promedio por kilogramo de distintas variedades de uvas fueron de 96.56 pesos en el caso de la Thompson blanca y de 81.01 pesos en la uva roja, valores que reflejan el comportamiento del mercado antes de que la demanda por esta fruta aumenta de manera significativa durante la temporada decembrina.

Por otro lado, en el promedio obtenido en Culiacán por parte de la Profeco, los precios observados para algunas variedades de uvas se han mantenido por debajo de los promedios nacionales, donde el precio de la uva Thompson blanca el promedio se encontraba en 78.13 pesos por kilo y en la uva roja de 71.48 pesos el kilo.

De esta forma, se puede ver que, en el puerto, los valores llegan a duplicar los promedios reportados por la Profeco, tanto a nivel nacional como los observados en Culiacán.

La diferencia en el precio en Mazatlán se puede atribuir a distintos factores como los costos logísticos de transporte, la oferta limitada en los puestos locales o simplemente a la demanda anticipada propia de la temporada decembrina.

Ante este panorama, Profeco reitera la importancia de comparar precios entre distintos establecimientos, revisar la calidad visual de los racimos, es decir, que estos muestren tallos verdes, firmes y ausencia de deterioro, así como también considerar alternativas si los costos superan el presupuesto familiar.