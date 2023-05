El director del Gran Acuario Mazatlán, mencionó que el turismo es su mercado fuerte ya que los locales hacen sus visitas a lo largo del año, mientras que el turista es de ocasión y al llegar al puerto buscan cuáles son sus atractivos y el Gran Acuario Mazatlán es el producto turístico novedoso por excelencia entonces la gente viene de manera natural.

En cuanto a la gente local una de las estrategias para atraerlos es la tarifa preferencial, la difusión en redes sociales, los convenios con las escuelas para traer grupos escolares, mencionó, también están trabajando con la Secretaría de Turismo con algunos programas vigentes para promover a Sinaloa.

“Va a haber promociones, obviamente el producto no es caro, si tú lo comparas con otros proyectos o con otros productos turísticos en la región, no es un proyecto caro, pero también estamos haciendo programas sociales, que son para las personas de escasos recursos que no tienen otra manera de visitarlo si no es a través de un boleto patrocinado”, informó.

En el tema de las atracciones de Pingüinario y Lobos Marinos, Rafael Lizárraga declaró que las pláticas con el gobierno municipal van muy avanzadas en cuanto al convenio para poder integrar estas zonas a las instalaciones del Gran Acuario Mazatlán, uniendo los dos acuarios y se espera que en el verano ya se encuentren funcionando.

También aprovechó para recordar a los locales que todas las sindicaturas y comisarías de Mazatlán que pertenecen al municipio tienen derecho al descuento, el cual se pide antes de pagar, incluso han instruido al personal a preguntar a la gente si es local y solicitar la identificación para poder aplicar el descuento.