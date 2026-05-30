$!Premian proyectos ecológicos e innovadores en nueva edición de ‘Juguemos a Emprender Mazatlán’

MAZATLÁN._ Con propuestas innovadoras enfocadas en el cuidado del medio ambiente, la inclusión y el reciclaje, niños y niñas de distintas escuelas participaron en una nueva edición del concurso “Juguemos a Emprender Mazatlán”, impulsado por Proeduca Sinaloa para fomentar el talento y el espíritu emprendedor. El certamen reunió 12 proyectos desarrollados por estudiantes de nivel primaria, quienes acompañados por sus maestros y padres de familia, presentaron este sábado ante un jurado ideas de negocio que destacaron por su originalidad y compromiso social.







Durante el acto inaugural, Manuel Díaz Echeverría, presidente del Patronato de Proeduca Sinaloa, agradeció la participación de las instituciones educativas y reconoció el esfuerzo de los alumnos por atreverse a transformar sus ideas en proyectos con potencial emprendedor. Entre las propuestas presentadas sobresalieron trabajos como arte decorativo elaborado con materiales reciclados, una salsa tropical inspirada en la identidad mazatleca, cajas de juego ecológicas para mascotas y muebles fabricados a partir de materiales reutilizados. Tras el visto bueno de los jueces, el primer lugar fue otorgado a “Eco Ecoba Kids”, proyecto desarrollado por alumnos de la Primaria Bicentenario de la Independencia, ubicada en la colonia Pradera Dorada. La propuesta consistió en una escoba ecológica elaborada con materiales reciclados, principalmente botellas de plástico. Los integrantes del equipo ganador fueron Ermilia Isabel Díaz, Dante Sebastián Morales, Blanca Estephania Hernández y Karen Johana Quintero, quienes celebraron con gritos de entusiasmo el reconocimiento obtenido.





“Muy felices de haber ganado porque le echamos muchas ganas, el proyecto nos costó dos semanas y la verdad que fue muy divertido. Nuestro producto está elaborado con nueve botellas de plástico reciclaje, alambre, pintura y una etiqueta diseñada por nosotros”, expresó Karen Johana. El segundo lugar fue para “EcoSen”, un proyecto de productos sensoriales ecológicos dirigidos a niños con autismo, desarrollado por estudiantes de la Escuela Vasco de Quiroga, de la colonia 20 de Noviembre, propuesta que recibió elogios por parte de los jueces.