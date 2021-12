Preocupa a director del Servicio Nacional del Empleo que Sinaloa sea el estado que peor paga a los trabajadores

Es preocupante y no es una cuestión de orgullo que Sinaloa sea la entidad que peor paga a sus empleados de acuerdo a información del Instituto Mexicano del Seguro Social, reconoció Juan Uliv Guerra, director del Servicio Nacional del Empleo.

En su visita a Mazatlán el director del SNE aceptó que en plática con empresarios hablaron de lo bajo que son los sueldos en la entidad, y que ni a él, ni a ellos, les da orgullo que Sinaloa sea el estado que peor paga a sus empleados.

“Mira, esto es oferta y demanda, el mercado de trabajo se define con oferta y demanda, entre más demanda hay de trabajadores, y menos hay, va a tender a subir por lo tanto los sueldos, por qué, porque van a tener que pagar más”, explicó.

“Me dijo (un empresario), ‘Sinaloa es el peor pagado, no nos debe de enorgullecer eso, a mí como empresario no me genera orgullo, tenemos que elevar los salario’, me dijo, y bueno, si la está pichando, ¿hay que bateársela no? Porque es un empresario fuerte”, añadió.

Sin decir el nombre del empresario, Uliv Guerra detalló que hay interés de la Iniciativa Privada de cambiar la narrativa de los sueldos en la entidad, y hay planes de trabajar en conjunto para que así sea, dado que es necesario siempre trabajar en conjunto Gobierno-IP para que esto se dé.

“Yo me voy a acercar a las cámaras, no me puedo pelear con ellos porque ellos ponen las vacantes, pero sí es sensibilizarlos, oye, la gente tiene derecho a ganar más por lo que sabe, y si no sabe pues que aprenda y que ganen bien pues”, precisó.

Dijo también que los empresarios le tienen miedo a aumentar los salarios, y así ha sido las últimas veces que se han aumentado en el País.

“Es una cultura, aquí teníamos incluso salarios mínimos y cuando se subieron se escandalizaron los empresarios, como si en automático los empresarios fueran a subir, hay gente que ganaba más que el mínimo, y ese incremento”, señaló.