Es preocupante que haya sobre todo una cultura del uso de las armas en Sinaloa porque pueden generar hechos lamentables y algunas de esas armas son adquiridas en el mercado negro, dijo el Comandante de la Tercera Región Militar, General de División Diplomado de Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda.

“En este año ya se han destruido mil armas aproximadamente con estas que vamos a destruir (este miércoles) que se concluyen y es un número considerable porque hay una cultura muy grande aquí en Sinaloa de regalar armas y de conseguir armas en el mercado negro y la verdad hay casos muy lamentables, hay homicidios en casa porque se pelean enrte hermanos y salen a relucir las armas y después son casos lamentables”, añadió el General Leana Ojeda.

“Eso es preocupante, sobre todo que haya una cultura de uso de las armas, nosotros también invitamos a la ciudadanía a que entregue sus armas a cambio de algún, algunos empresarios otorgan despensas o algunos electrodomésticos para su canje de armas y no haya armas en domicilios porque en algunos días festivos sacan y disparan al aire y tenemos casos lamentables que le caen a un niño, a una persona sin temerla ni deberla, entonces invitamos a la ciudadanía a que se deshaga de sus armas y vivamos un México en paz”.

En entrevista momentos después del evento de Destrucción de Armamento Decomisado y Puesto a Disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizado la mañana de este miércoles en la explanada del Octavo Batallón de Infantería, en este puerto, agregó que no es propiamente en la ciudad de Culiacán donde se han localizado o decomisado más armas, sino en los alrededores y en la sierra, pero sí son casos específicos donde al personal de la delincuencia organizada les hemos asegurado las armas.

Precisó que el canje de armas es permanente, se tiene que coordinar con las autoridades para que se haga el mismo, por lo que se invita a la ciudadanía a que se deshaga de sus armas y pueda recibir a cambio alguna despensa o electrodoméstico de acuerdo al calibre y las características del arma.

También dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional trabaja permanentemente en la localización y destrucción de laboratorios clandestinos de elaboración de drogas sintéticas y en este caso las mismas personas que elaboran dichas drogas se ponen en riesgo porque adquieren enfermedades como cáncer y se mueren en un año.

“A sabiendas de eso lo siguen haciendo por ganarse un dinero ilícito, los narcolaboratorios también afectan en manto freático, las tierras, a la población, a los niños, a la juventud, yo los invito a que no hagan ese tipo de cosas porque ustedes saben muchos químicos que se meten ahí, le ponen acetona, diésel, gasolina, otros químicos que nada más dañan la salud por un momento de felicidad y a veces se quedan en ese viaje que no es nada placentero”, subrayó el Comandante de la Tercera Región Militar, que comprende los estados de Sinaloa y Durango.

“Así es que invitamos a la población a que no lo haga, no lo consuma, que no ponga en riesgo a su salud y menos que intenten cooptar a los niños para regalarlas o venderlas por hacerse de un dinero”.

El General Leana Ojeda dio a conocer que los laboratorios clandestinos que han sido localizados y destruidos son para la elaboración de metanfetamina, anfetamina y “cristal”.

“En las áreas rurales a donde están las tierras cerca de los arroyos donde consiguen el agua para hacer sus mezclas y su ‘cocimiento’ con unos reactores químicos hechizos, después de que hacen ese ‘cocimiento’ y obtienen el líquido lo consolidan y se lo llevan a unas casas para ponerle acetona y otros químicos para hacer el polvo, lo pintan de color y después empastillan, ese es el proceso, fentanilo, metanfetaminas y ‘cristal’ “, continuó el General en entrevista.

Añadió que las drogas se están haciendo en las áreas rurales donde se han detectado megalaboratorios y desafortunadamente son grandes cantidades de pastillas que no se ha permitido entrar al mercado y esta afectación también es muy dura para la delincuencia que está tratando de enviciar a la juventud.

El mando militar dijo que en Mazatlán no se han encontrado laboratorios clandestinos, sino en los alrededores de Culiacán, en Cosalá se encontró uno.

También expresó que la Sedena no va contra unos u otros integrantes de grupos delictivos, sino contra todos.

“Vamos contra todos, todos aquellos que están realizando laboratorios nosotros vamos y esto es gracias a la denuncia ciudadana anónima, que les agradecemos a la población, a los buenos que somos más que los malos, que nos digan para que nosotros tengamos frutos y podamos recogerles ese veneno que está circulando y que quiere circular tanto a nivel estatal, nacional e internacional”, recalcó el General Leana Ojeda.

Precisó que la lucha contra la delincuencia se hace a través de inteligencia, de judicialización y después de las operaciones, no se va a señalar a tal o cual persona, sino que se actúa en contra de quien tiene alguna carpeta de investigación por homicidio o delincuencia organizada y junto con las autoridades correspondientes se realizan los operativos para detenerlas, no se va contra alguien en específico.

A pregunta expresa sobre qué se está haciendo para prevenir reacciones de grupos delictivos como la que ocurrió el pasado 5 de enero tras la recaptura de Ovidio Guzmán Loera, manifestó que el Ejército Mexicano está realizando acciones contundentes para proporcionar seguridad a la población en coordinación con la Policía Estatal y las demás autoridades ministeriales, pues sí preocupa que haya civiles fuertemente armados.

“Claro (que preocupa), los civiles fuertemente armados se envalentonan y pueden agredirnos y cuando somos agredidos (los militares) tenemos que responder con el uso de la fuerza y también el respeto a los derechos humanos”, añadió el Comandante de la Tercera Región Militar.