$!Preocupa a jóvenes la contaminación de las playas; participan en la Semana Estatal del Conocimiento 2025

MAZATLÁN._ El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Subsede Mazatlán, dio inicio a la Semana Estatal del Conocimiento (SEC) 2025 y del compromiso ambiental bajo el lema “Ideas que inspiran, acciones que transforman” por Crisantema Hernández, Coordinadora de la Subsede Mazatlán.
En su bienvenida alentó a los jóvenes a ver la educación y la ciencia como el camino para alcanzar sus aspiraciones más ambiciosas: “Prepárense, sigan estudiando para que logren todas las metas que se propongan”.
La jornada inaugural destacó ante estudiantes la importancia de la democratización del conocimiento y el compromiso juvenil con la crisis ambiental actual.
Los asistentes participaron en una charla introductoria enfocada en la democratización del conocimiento y como la información científica debe ser accesible y relevante para toda la sociedad.
El impacto de la jornada se manifestó por la preocupación mostrada de los jóvenes por la grave contaminación que actualmente predomina en las playas de Mazatlán.
Del diálogo generó la participación voluntaria de los jóvenes para realizar una jornada de saneamiento en las inmediaciones de la Reserva Ecológica Estero del Yugo.
“Este ofrecimiento subraya el poder transformador de la juventud sinaloense al ser confrontada con realidades ambientales”.
La bióloga Eunice Murúa Figueroa, responsable de la reserva, mencionó que a partir de esta semana y durante todo el mes de noviembre se tiene programada la recepción de un total de 500 visitantes únicamente en la Reserva Ecológica.
Acudieron al acto inaugural estudiantes del nivel bachillerato del Cobaes “Las Mañanitas”, acompañados por las maestras María Leonor Torres Velas, Roxana Atondo Mejía y Alma Verónica Suárez.
También, estudiantes de la Facultad de Ciencias del Mar (Facimar) de la UAS.
Los grupos aprovecharon para recorrer la Reserva Ecológica Estero del Yugo, considerada un laboratorio natural clave consolidando los conocimientos adquiridos y logrando vincular la teoría científica con la práctica de conservación.
Durante la semana, se adelantó se sumarán más grupos para visitar los laboratorios del CIAD a cargo de Pablo Almazán Rueda, consolidando así una oferta integral de divulgación científica.