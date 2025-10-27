$!Preocupa a jóvenes la contaminación de las playas; participan en la Semana Estatal del Conocimiento 2025

MAZATLÁN._ El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Subsede Mazatlán, dio inicio a la Semana Estatal del Conocimiento (SEC) 2025 y del compromiso ambiental bajo el lema “Ideas que inspiran, acciones que transforman” por Crisantema Hernández, Coordinadora de la Subsede Mazatlán.

En su bienvenida alentó a los jóvenes a ver la educación y la ciencia como el camino para alcanzar sus aspiraciones más ambiciosas: “Prepárense, sigan estudiando para que logren todas las metas que se propongan”.

La jornada inaugural destacó ante estudiantes la importancia de la democratización del conocimiento y el compromiso juvenil con la crisis ambiental actual.

Los asistentes participaron en una charla introductoria enfocada en la democratización del conocimiento y como la información científica debe ser accesible y relevante para toda la sociedad.