Preocupa que Reforma Judicial impacte en negociaciones del TMEC: Coparmex

Lo más preocupante de las reformas constitucionales que se han hecho en el País ha sido la judicial porque se habla de que va provocar afectaciones en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá y también puede desalentar las inversiones hacia el País, manifestó la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, Yudith Verónica Estrada Osuna.

”Lo más preocupante yo creo que ha sido la reforma judicial porque se habla de afectaciones en las negociaciones que se tiene en el Tratado de Libre Comercio, el TMEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá) y que esto puede también desalentar las inversiones que vengan a México, desde luego si no hay inversión en México pues no se generan trabajos, el crecimiento económico del país también se ve afectado”, añadió Estrada Osuna.

Agregó que en el caso de la reducción de las horas de labores a la semana todavía está como una propuesta, pero desde la iniciativa privada sí preocupa que se estén haciendo esos cambios para disminuir la jornada laboral.

”Una: porque creo que también ahorita hay más de un millón de vacantes en México que no se han podido ocupar porque no hay la suficiente oferta laboral, yo creo que el reducir la jornada laboral lo único que también va suceder es que se haga un incremento de esa cantidad de puestos que no han podido cubrir las empresas todavía”, reiteró.

También expresó que sobre la violencia que se presenta en Sinaloa y Mazatlán, expresó que son consecuencia de la confrontación del crimen organizado que se tiene en la entidad y sí les ha afectado.

”Desde luego quisiéramos que no nos afectara, pero es un hecho que las noticias que se dan a nivel nacional hay una afectación para Mazatlán, hay una percepción de que Mazatlán es inseguro y lo que nosotros estamos trabajando es hacia afuera, una comunicación de que si bien es cierto hay hechos de violencia en la ciudad, en el estado, que Mazatlán no es una ciudad insegura, que vengan y nos visiten, porque ya estamos viendo una afectación importante en la ocupación hotelera, en restaurantes, en el comercio en general”, expuso.