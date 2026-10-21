Preocupa que todavía haya trabajadores universitarios ganando por debajo del salario mínimo constitucional: Ansau

Existe una gran preocupación de que todavía haya trabajadores de algunas universidades del País ganando por debajo del salario mínimo constitucional, con lo que se violenta la Constitución del País y la Ley Federal del Trabajo, manifestó el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y de la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios, José de Jesús Becerra Santiago.

“Venimos a debatir sobre las problemáticas principales que enfrenta el sector de manera particular y una de ellas tiene que ver con una gran preocupación que tenemos el hecho de que existan todavía al día de hoy trabajadores universitarios ganando por debajo del mínimo constitucional”, añadió Becerra Santiago al informar que este miércoles se realizará en Mazatlán la Asamblea General Extraordinaria de la Ansau.

“Existen trabajadores universitarios, de los que yo tengo conocimiento de la Universidad Veracruzana, en la Universidad de Morelos, en la Universidad de Guanajuato ganando por debajo del salario mínimo constitucional, somos el único sector público-privado del País que tiene trabajadores ganando por debajo del salario mínimo y lo cual nos parece que es una de nuestras principales demandas debido a que se está violentando de manera muy clara la Constitución y la Ley Federal del Trabajo”.

En conferencia de prensa, recalcó que por este concepto la Federación tiene un adeudo importante con las universidades públicas, porque si bien es cierto que las universidades en mención en la práctica y en los hechos tienen trabajadores ganando por debajo del salario mínimo, la verdad es que en las demás universidades las rectoras y rectores han hecho un gran esfuerzo para que eso no venga pasando, pero generalmente con recursos generados por las propias instituciones.

“Porque en los convenios que firma la Federación, los gobiernos de los estados y las autoridades universitarias existen más de 56 mil puestos por debajo del salario mínimo, es decir, la Federación, los gobernadores, las gobernadoras de los estados están firmando esos convenios con 56 mil puestos por debajo del salario mínimo”, recalcó.

2Nosotros estamos diciendo ante nuestras autoridades, ayer tuvimos una reunión con el secretario ejecutivo de la Anuies (Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior), que es la asociación que integra a las y los rectores de instituciones de educación superior en nuestro País, diciéndole que estaban firmando ese documento y que ese documento que firmaban violenta la Constitución y no es posible que las autoridades federales gubernamentales y universitarias lo vengan firmando de esa manera”.

Precisó que por el complemento que dan las rectoras y rectores con recursos propios de las instituciones educativas, en los hechos son cerca de 6 mil los trabajadores universitarios que ganan todavía por debajo del salario mínimo y son quienes realizan desde actividades docentes hasta administrativas.

“Entonces es una de nuestras principales demandas: que se garantice que ningún trabajador universitario debe de estar ganando por debajo del mínimo y estamos pidiendo lo que marca simplemente la Constitución”, reiteró, acompañado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sección Administrativos, Isfa Bernabé Leal Salazar, entre otros.

También reconoció el esfuerzo que han hecho algunas instituciones universitarias para reformar sus sistemas de pensiones, pues son el sector público del País que más reformas han hecho a sus modelos de pensiones y se llevan cerca de 70 reformas en las diferentes universidades de la República Mexicana, con lo que se le han ahorrado a la Federación cientos de miles de pesos de pasivo contingente.

Subrayó que ha sido un sector muy responsable; no ha sido así en otros casos del sector público donde ya gran parte de las pensiones del sector público que paga el Gobierno son una parte importante de los recursos totales a distribuir.

“Entonces pedimos reciprosiadd por parte del Gobierno federal y de los gobiernos estatales para apoyar este tipo de reformas, este tipo de esfuerzos que vienen haciando los tyrabajadores y las universidades”, asentó.

También dijo no descartar algún tipo de manifestación para exigir a la federación y a los gobiernos de los estados que amplíen su apoyo a las universidades públicas del País.