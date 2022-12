Preocupa ver violencia, inseguridad y homicidios: Obispo de Mazatlán

MAZATLÁN._ México llevaba una trayectoria salvaguardando la paz y la armonía entre los pueblos y entre los habitantes, pero ahora hay una gran preocupación de todos al ver la inseguridad, la violencia, las agresiones, muertes, homicidios y desapariciones, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

Agregó que desde la primera Navidad, que es cuando nace el Señor Jesucristo en Belén se manifestó que Dios está con la humanidad y esta realidad fortalece, llena de vigor y siempre se debe considerar que las personas no están solas, que en los avatares y dificultades de la vida Él las acompaña especialmente para llenar las necesidades fundamentales de la familia que es lo principal de la vida de cada una de las gentes.

”Y también estar orientados, como es el anhelo que tenemos los mexicanos hacia la paz y hacia la unidad, que son valores que están deteriorados entre notros desde hace tiempo por desgracia porque México llevaba una trayectoria vamos a decir salvaguardando bastante la paz, la armonía entre los pueblos, entre los habitantes”, continuó Monseñor Espinosa Contreras en entrevista.

”Y la violencia era baja en general en el país o no existía en muchos lugares y todo eso se ha trastocado y es una gran preocupación de todos ver la inseguridad, la violencia, las agresiones, las mismas muertes, los homicidios, las desapariciones y también por otra parte como que se propicia el enfrentamiento, se propicia la separación y cada uno de nosotros debe optar por ser pacífico y ser a la vez armonioso”.

Pero agregó que también los gobernantes tanto del nivel federal como estatal y municipal deben propiciar siempre la armonía, la paz y el básico entendimiento mutuo.

”Porque en nuestro país, así nos lo dicen sobre todo los analistas, está caminando hacia una polarización y el Gobierno, especialmente el federal debe empeñarse en no estar como alentando esa polarización, sino por el contrario, en el estatal y en el municipal percibimos unas actitudes que sí favorecen la armonía y la paz gracias a Dios, y yo creo que en general en los gobiernos estatales en lo general y municipales sí se percibe esa normalidad de que son gobernantes de todos y para todos”, continuó.

”Pero en el Gobierno Federal sí va habiendo manifestaciones como que se tira a algunos sectores, a algunas entidades, a algunas instituciones y eso deteriora la paz, entonces yo creo que de parte del Gobierno Federal ojalá que en el 2023 tuviera una actitud de mayor aliento, de la convivencia, de la armonía entre todos y no segregar ni tampoco estigmatizar a nadie, sino propiciar esa armonía y esa paz”.

Reiteró que en Sinaloa el Gobierno Estatal y los gobiernos municipales van en un papel favoreciendo la armonía y la paz, no se siente que estén como distanciando o señalando a algunos de forma negativa.

”En cambio en el Gobierno Federal pues sí se percibe, y los analistas lo dicen, cuando no unos otros, cuando no unos sectores otros, pero están siendo señalados, poniéndoles ‘San Benitos’ como se llamaba en el tiempo de la Colonia que ya había, se les ponía la pena que debían llevar un signo que significaba peligro, que significaba alguien que no va bien por la vida”, reiteró el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

”Entonces no hay que poner ‘San Benitos’ a nadie, eso desde la Colonia se tuvo y pus afortunadamente se terminó y no hay que poner nuevos ‘San Benitos’ a ninguna persona en México sea de la condición que sea, del pensamiento que sea, del partido que sea, de la realidad que cada quien en la vida esté viviendo”.