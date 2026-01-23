Preocupa y ocupa al Partido del Trabajo asesinatos y violencia que sufren mujeres en Sinaloa

Tras los problemas de inseguridad y violencia que atraviesa Sinaloa en el último año, el Partido del Trabajo se pronunció en contra de todas estas situaciones que han pegado duro a las familias sinaloenses, especialmente con los hechos contra mujeres, por quienes piden justicia y seguridad en todo momento.

Como parte del Sectorial de Mujeres del Partido del Trabajo, Ana Ballesteros indicó que estos hechos siguen afectando a la sociedad sinaloense, por tanto hacen un llamado para que haya una mayor seguridad hacia las mujeres y así evitar desde asesinatos, o secuestros o cualquiera tipo de violencia.

“Respecto a eso, obviamente los asesinatos, cualquiera que sea, pero en este caso de las mujeres, nos afectan mucho como sociedad y como partido. Dentro del mismo, nosotros nos hemos pronunciado efectivamente en contra de estas situaciones y nos hemos pronunciado por la justicia para las familias, así como por la seguridad de todas nosotras y de todos también”, dijo Ana Ballesteros.

“Hay un pronunciamiento por parte de nosotras como Sectorial de Mujeres que lo hemos hecho desde la localidad, a nivel Estado y hasta la Ciudad de México, donde obviamente reprobamos todo este tipo de cosas y nos pronunciamos por la seguridad de todas las mujeres”.

Sobre qué medidas está tomando el PT desde su trinchera para combatir esta violencia contra la mujer, Ballesteros mencionó que realizan pláticas para que las mujeres puedan denunciar cualquier agresión en su contra, ya sea desde su entorno familiar, sus trabajos o situaciones que se den en la calle.

“Mira, dentro del partido nosotros hacemos pláticas de conciencia para que las mujeres tengan el valor de denunciar desde su hogar. Si ven que hay violencia por parte de la pareja, por parte de los hijos, hay muchas personas que nos han ayudado en capacitaciones; como especialistas en terapias o especialistas en este tipo de violencia familiar”.

“Entonces, son formas de las cuales nosotros participamos, informando a las mujeres de que no es normal la violencia desde el inicio, desde el noviazgo, desde tu casa; entonces tratamos de que ellas tengan la seguridad de acudir a organismos especializados en violencia familiar. ¿Para qué? Para que desde ahí vaya parando este tipo de violencia”.

En las últimas semanas se han presentado algunos casos de asesinatos o secuestros a mujeres en el estado de Sinaloa, un hecho que ha dado de qué hablar en diferentes instituciones y en la misma ciudadanía.