Prepara Canacintra celebración de su 80 Aniversario

Canacintra destacará a grupos industriales como Pinsa, Alerta y Venados en el marco de su 80 Aniversario.

Sergio Rojas Velarde, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación de Mazatlán, confirmó a la líder nacional María de Lourdes Medina Ortega encabezando los festejos.

Adelantó que por la mañana sostendrán un desayuno empresarial con 4 ponencias magistrales y de reconocimiento sobre la trayectoria de cuatro importantes grupos industriales locales.

“En la mañana tenemos un desayuno empresarial donde tendremos la participación de la ponencia de cuatro empresas que cumplen 80 años, como son Grupo Alerta y nos va a acompañar su directora general Carmen Espinosa, y tenemos a Grupo Venados, y que nos va a acompañar Ismael Barros de Grupo Venados”.

Rojas Velarde destacó la presencia de la presidenta nacional Lourdes Medina por la relevancia que dará al evento local, además de que el organismo cúpula celebra 84 años representando al sector empresarial que aporta 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y más de 6 millones de empleos directos.

“Tendremos la presencia, obviamente de la Presidenta Municipal, también tendremos la presencia de la presidenta nacional de Canacintra. Vienen empresarios de la región y empresarios locales. Estaremos en el centro de convenciones de DREAMS, en el complejo hotelero de Estrella del Mar”, agregó.

Medina Ortega, es la primera vez que visita Mazatlán a tan solo cinco meses de haber sido nombrada como representante de las 76 delegaciones empresariales dispersas por toda la República Mexicana, que detonan 103 ramas industriales agrupadas en 14 sectores.

También como parte de los festejos, por la noche, tienen preparado una cena de Gala, donde entregarán el Galardón Industrial 2025 al grupo atunero Pinsa.

“En la tarde-noche, a las 7 de la tarde, vamos a tener una cena de gala ahí mismo en el DREAMS, en el mismo salón, dónde nuestra líder nacional entregará el Galardón Industrial al grupo atunero Pinsa de Leovigildo Carranza Beltrán con más de 40 años de crecimiento sostenido y exitoso en América Latina”, destacó Rojas Velarde.