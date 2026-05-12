Prepara Cruz Roja Mazatlán cierre de mayo con la Expo Feria de la Salud y rodada ‘Pedalendo por la vida’

Con la intención de seguir generando fondos para la colecta anual, la delegación de Cruz Roja en Mazatlán presentó sus dos siguientes eventos en puerta para concretar un cierre de mayo activo, destacando la tercera edición de la Expo Feria de la Salud y una rodada ciclista denominada “Pedaleando por la Vida”.

En rueda de prensa celebrada este martes, personal de Cruz Roja Mazatlán, encabezados por la directora administrativa, Rocío Sánchez, quien explicó que tras la buena respuesta del desayuno “Las Flores de Mayo”, seguirán apelando al buen corazón de la población a través de eventos que sean de su interés.

Sobre la Expo Feria de la Salud 2026, se dio a conocer que esta se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo en Plaza Acaya, donde tendrán diferentes paneles enfocados a varias ramas de la salud como la psicología, la odontología, la oftalmología y conocimiento sobre servicios médicos generales.

El evento arrancará a las 10:00 horas con el corte de listón y presentación de expositores; además se contará con distintos stands en los que participarán la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Politécnica de Sinaloa y la Universidad de Durango.

En tanto, habrá actividades recreativas, juego para los infantes y rifas de regalos.

Asimismo, la coordinación de Servicios Médicos de Cruz Roja dará consultas gratuitas a los asistentes, mientras que la unidad de Socorros tendrá un área para explicar cómo se hacen los rescates, cómo se atienden emergencias y otras dinámicas.

En tanto, el equipo de “Juventud” brindará pláticas para niños sobre higiene bucal, RCP y los programas que tiene Cruz Roja.

El equipo de “Fridas en Bici” informó sobre el evento ciclista “Pedaleando por la vida”, el cual se realizará el domingo 24 de mayo con distintos trayectos por la ciudad, destacando la rodada larga de 42 kilómetros que visitará la Isla de la Piedra y otros rutas más cortas por La Puntilla y Gutiérrez Nájera.

Mencionaron que en esta alianza entre el colectivo ciclista y Cruz Roja, la importancia es fomentar las actividades deportivas al aire libre, dando inicio al evento a las 6:30 horas en un costado de las instalaciones de avenida Zaragoza.

Habrá rodada familiar de 5 kilómetros, así como recreativas y sin pedales de 500 metros cada una.

La cuota de inscripción para el trayecto es de 350, 300 y 200 pesos, que incluirá un kit de competidor.

Se anunció también que antes de iniciar las rodadas se llevará a cabo una activación física para los pedalistas, quienes irán acompañados por una ambulancia y paramédicos de Cruz Roja en todo momento.