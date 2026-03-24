$!Prepara Parroquia de San Judas Tadeo, en Mazatlán, una Semana Santa llena de actividades para fieles y turistas

Tal y como tienen acostumbrados a sus fieles en estas fechas, la Parroquia de San Judas Tadeo ya se alista para las distintas actividades a realizar durante la Semana Santa, donde además de fomentar la fe de su comunidad, también hacen una invitación al turismo a sumarse a la celebración.

Encabezados por el Padre Horacio Hernández de la Torre, la iglesia del Fraccionamiento Sábalo Country arrancará las actividades el domingo 29 de marzo con la bendición de ramos a mediodía.

En tanto, previo al Triduo Pascual, un grupo de jóvenes trabajarán en la creación de un Cristo gigante de periódico con engrudo, que será usado en las siguientes actividades.

Tras su participación en la Misa Crismal de Catedral el día martes, San Judas Tadeo tendrá la representación de la Cena del Señor el jueves 2 de abril a las 17:00 horas, donde se hará la bendición de los panes y colecta de despensa para las personas las necesitadas.

Ya para el Viernes Santo, las actividades comienzan con el Viacrucis cantado en la iglesia a las 10:30 horas; seguido por el Viacrucis viviente por las playas de Mazatlán a las 11:30 horas, en el que se vivirá una edición más de la Pasión y muerte de Jesucristo que siguen los fieles locales.