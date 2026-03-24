$!Prepara Parroquia de San Judas Tadeo, en Mazatlán, una Semana Santa llena de actividades para fieles y turistas

Tal y como tienen acostumbrados a sus fieles en estas fechas, la Parroquia de San Judas Tadeo ya se alista para las distintas actividades a realizar durante la Semana Santa, donde además de fomentar la fe de su comunidad, también hacen una invitación al turismo a sumarse a la celebración.
Encabezados por el Padre Horacio Hernández de la Torre, la iglesia del Fraccionamiento Sábalo Country arrancará las actividades el domingo 29 de marzo con la bendición de ramos a mediodía.
En tanto, previo al Triduo Pascual, un grupo de jóvenes trabajarán en la creación de un Cristo gigante de periódico con engrudo, que será usado en las siguientes actividades.
Tras su participación en la Misa Crismal de Catedral el día martes, San Judas Tadeo tendrá la representación de la Cena del Señor el jueves 2 de abril a las 17:00 horas, donde se hará la bendición de los panes y colecta de despensa para las personas las necesitadas.
Ya para el Viernes Santo, las actividades comienzan con el Viacrucis cantado en la iglesia a las 10:30 horas; seguido por el Viacrucis viviente por las playas de Mazatlán a las 11:30 horas, en el que se vivirá una edición más de la Pasión y muerte de Jesucristo que siguen los fieles locales.
Sobre este Viacrucis, el Padre Horacio mencionó que el objetivo de llevarlo a las playas se trata contagiar de fe a los turistas que visitan Mazatlán como bañistas en estas fechas, haciéndoles ver qué Semana Santa no solamente se trata de fiesta y jolgorio, sino también de recordar el sacrificio que hizo el hijo de Dios.
”El Viernes Santo tiene una particularidad especial aquí con nosotros, porque es cuando queremos ir a decirle a los turistas en la playa, hoy es Viernes Santo, hoy celebramos que Cristo muere; y que hay que acompañarlo. Desde luego hacemos un Viacrucis cantado en la iglesia con personas que escogen las voces para que cada una de ellas hagan una estación”, dijo Hernández de la Torre.
“Este año vamos a tener una particularidad. Lo tuvo el año pasado, pero este año será mejor porque ya está más ensayado. Vamos a hacer un Viacrucis viviente. En cada una de las estaciones vamos a tener todos los personajes que aparecieron en ellas; no solamente para hacer vivo ese momento, sino para que la gente misma que están en la playa, puedan seguirnos”.
Durante el mismo viernes en la tarde (17:30 horas), también se celebrará la Procesión del Silencio en los Arcos de El Cid, la cual consiste en una marcha guiada únicamente por el sonido de un tambor.
Posteriormente, a las 19:00 horas, se efectuará el Rosario de Pésame a la Virgen María por la muerte de su hijo.
En el Sábado de Gloria, la Parroquia de San Judas Tadeo vivirá a las 19:00 horas la Liturgia de Vigilancia Pascual y la bendición de fuego nuevo, cirios, agua e imágen.
Mientras que en el Domingo de Resurrección habrá misas en horario normales de la iglesia.