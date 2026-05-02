$!Prepara Santuario ‘Santa María de América’ próximos festejos a la Virgen de Fátima

El Santuario ‘Santa María de América’, ubicado en la colonia Montuosa comenzará a partir de este domingo a celebrar las actividades que conmemoran los festejos de su Santa patrona, la Virgen de Fátima, en una muestra de fe y devoción que unirán a varias congregaciones de la zona centro.

A través de sus redes sociales, la Parroquia de Fátima anunció las actividades que se desarrollarán del 3 al 13 de mayo en el recinto, destacando misas especiales, grupos de rezos, dinámicas infantiles y las tradicionales peregrinaciones por las calles de la Montuosa, de las que se hacen cargo los mismos vecinos.

El Padre José Luis González, encargado de la Parroquia, invitó a los feligreses a participar en las procesiones que se harán diariamente, mismas que terminan el 12 de mayo con un último recorrido en que participarán los “Matachines”. Mientras que al acabar los rezos estará tocando la banda sinaloense.

“Ya está publicado el programa de las fiestas, que de hecho no empiezan con el novenario, sino que el día primero de mayo celebramos un aniversario más de la consagración del Santo Cristo de la Montuosa. Y ya el día 3, iniciamos con el novenario de la fiesta patronal, en el que todos los días va a haber peregrinación a las 5 de la tarde de uno de los barrios de aquí de la parroquia”, explicó González Cazares.