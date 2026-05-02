$!Prepara Santuario ‘Santa María de América’ próximos festejos a la Virgen de Fátima

El Santuario ‘Santa María de América’, ubicado en la colonia Montuosa comenzará a partir de este domingo a celebrar las actividades que conmemoran los festejos de su Santa patrona, la Virgen de Fátima, en una muestra de fe y devoción que unirán a varias congregaciones de la zona centro.
A través de sus redes sociales, la Parroquia de Fátima anunció las actividades que se desarrollarán del 3 al 13 de mayo en el recinto, destacando misas especiales, grupos de rezos, dinámicas infantiles y las tradicionales peregrinaciones por las calles de la Montuosa, de las que se hacen cargo los mismos vecinos.
El Padre José Luis González, encargado de la Parroquia, invitó a los feligreses a participar en las procesiones que se harán diariamente, mismas que terminan el 12 de mayo con un último recorrido en que participarán los “Matachines”. Mientras que al acabar los rezos estará tocando la banda sinaloense.
“Ya está publicado el programa de las fiestas, que de hecho no empiezan con el novenario, sino que el día primero de mayo celebramos un aniversario más de la consagración del Santo Cristo de la Montuosa. Y ya el día 3, iniciamos con el novenario de la fiesta patronal, en el que todos los días va a haber peregrinación a las 5 de la tarde de uno de los barrios de aquí de la parroquia”, explicó González Cazares.
“El día 12 de mayo a las 6 de la tarde va a ser el rezo del rosario aquí afuera del templo. Terminando la peregrinación sale la imagen de la Virgen de Fátima a hacer un recorrido por las calles principales de aquí de la parroquia; y este año vamos a tener un grupo de danzantes, lo que comúnmente la gente le conoce como ‘Matachines’ para amenizar el recorrido”, agregó.
Mencionó que el día 13 de mayo, las mañanitas a la Virgen de Fátima serán a las 5:00 y 7:00 horas, seguidas por una misa especial por los enfermos y desaparecidos de la Parroquia a las 12:00 horas. A las 17:00 horas se llevará a cabo una procesión saliendo desde la cancha Martiniano Carvajal, y después una última misa.
Será a las 19:00 horas cuando de inicio la tradicional kermés de la parroquia, con antojitos mexicanos, bebidas, dulces, pan y demás muestra gastronómica local. En tanto, el festejo a Santa María de Fátima cerrará con la quema de Castillo y juegos pirotécnicos que tanto gustan a los fieles de la Montuosa.
“Evidentemente, los de casa no ocupan invitación, esos son de aquí. Colonias Montuosa, Chimizu y Francisco Solís, tienen que venir porque es su fiesta patronal, pero la invitación a todas las personas de Mazatlán, a que vengan para que participen de nuestra alegría, de nuestra fiesta. Terminamos con la kermés y juegos pirotécnicos a eso de las 9 de la noche”.
Asimismo, recalcó que este domingo se celebrarán tres misas, la de 8:00, 11:00 y 17:00 horas, en las que se vivirá la exaltación de la Santa Cruz, con algunos albañiles y trabajadores de la construcción que asisten a misa para recibir la bendición de su cruz y dar gracias a Dios por los favores recibidos.