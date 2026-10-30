Preparan censo en Mazatlán para gestionar apoyos a familias afectadas por lluvias

MAZATLÁN._ Con el afán de identificar posibles daños en viviendas por las lluvias del jueves y gestionar apoyos para las familias que lo requieren, la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social prepara un censo en las colonias de Mazatlán, informó su titular, Francisco Javier García Ruiz.

El funcionario explicó que están definiendo la logística de los recorridos a partir de un reporte proporcionado por Protección Civil, en coordinación con las direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos.

“Todo el tiempo estuvimos en comunicación todos los servidores públicos del Ayuntamiento, tanto Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos, tratando de ir a las colonias a ver cómo estaba la situación”, declaró.

Entre los sectores considerados para las visitas se encuentran El Toreo, Jacarandas, La Foresta, Reforma, Benito Juárez, Quinta Chapalita, Centro, Francisco I. Madero, Zona Dorada, López Mateos, Libertad y El Estero.

El director de Bienestar señaló que el levantamiento permitirá conocer las afectaciones que pudieron presentarse en los hogares y contar con información para gestionar los recursos necesarios.

“Si hubo familias afectadas, nosotros vamos al encuentro con las familias para ver qué afectación tuvieron. Entonces, la indicación que traemos siempre es estar en las colonias viendo las necesidades de la ciudadanía. Nosotros, con base en la información que salga en esos censos, gestionamos los recursos para poder apoyarlos”, dijo.

Además, precisó que los recorridos todavía no habían comenzado debido a las actividades previamente programadas del personal de campo, entre ellas la preparación del evento Contigo Mazatlán, y que contemplaban acudir a las colonias después de atender ese compromiso.

“Estamos preparándonos. Ahorita tenemos una logística porque tenemos evento en la tarde con la Presidenta; vamos a estar atendiendo el evento de Contigo Mazatlán, entonces el equipo de campo ya está en territorio. En cuanto atendamos ese tema, nos vamos a ir a las colonias”, comentó.

El director añadió que se mantienen atentos a la información de Protección Civil para orientar las visitas hacia los sectores donde se requiera revisar las condiciones de las familias.



Gestionan atención a apagones en comunidades rurales

En la zona rural, García Ruiz informó que las principales incidencias reportadas estuvieron relacionadas con interrupciones del servicio de energía eléctrica en El Quelite, Camacho, El Recreo, El Chilillo y La Amapa.

En este sentido, indicó que mantuvieron coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para gestionar la atención de las fallas.

“El otro que tuvimos fue en El Chilillo, que también rápido se atendió. En La Amapa, que es un tema que estuvo muy insistente la comisaria, estuvimos hablando con CFE para que se atendiera el caso inmediatamente”, manifestó.

De acuerdo con el funcionario, hasta la noche del jueves continuaba la atención de las comunidades y posteriormente ya no recibieron nuevos reportes de falta de suministro.

Finalmente, García Ruiz agregó que el seguimiento se realiza mediante la comunicación con los comisarios y con Valeria Guadalupe González Peraza, directora de Evaluación y Enlace en Zona Rural, quienes canalizan las necesidades para gestionar su atención ante la CFE.