Los boletos están disponibles en las parroquias de la Diócesis de Mazatlán y tendrán un costo de 500 pesos en la parte de abajo de orquesta, de la Luneta; el primer balcón 400 pesos, el segundo balcón 300 pesos y el tercer balcón 200 pesos, dieron a conocer sacerdotes.

Están a la venta sobre todo en las oficinas de la Catedral, en la parroquia de la Sagrada Familia, así como en las diferentes parroquias de la Diócesis y en las taquillas del Teatro Ángela Peralta.

“Es una invitación abierta para todas las personas que nos puedan acompañar en esta gran alegría de celebrar a nuestro pastor en sus 50 años de vida sacerdotal”, se dio a conocer.

Por su parte, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán recalcó que hay varias realidades que son muy notables y muy hermosas en este puerto, que por el esfuerzo conjunto de diversas personas se han desarrollado, por una parte el deporte, particularmente el béisbol, pero por otra parte toda la cultura musical, gracias a algunas personas como don Raúl Rico.

“Por eso en una celebración es conveniente que también se conjugue con estas realidades que están presentes entre nosotros, sería realmente una pobreza que no tuviéramos casi nada en esta área y gracias a Dios lo tenemos por el esfuerzo de muchos, por la participación de muchos, ya son varios cientos o miles que se han formado aquí en Mazatlán y se han esparcido por el País”, recalcó Monseñor Espinosa Contreras.

“Por eso una acción de gracias es conveniente que también vaya en sintonía con este valor que tiene Mazatlán”.

VENDRÁ A MAZATLÁN EL ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO

Además del concierto por la tarde noche, el mismo 11 de mayo, a las 12:00 horas, en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción se realizará la sagrada Eucaristía en la que estará encabezada por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, dio a conocer el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

También asistirán a la eucaristía los arzobispos de Durango, de Gómez Palacio, el Obispo del Salto y el de Tepic.

Monseñor Espinosa Contreras dijo sentirse bastante bien a medio siglo de su ordenación sacerdotal y no se sienten los 50 años.

“No se sienten los 50 años, no les he sentido como una carga sino se va cada día y se van sumando los días, los meses y los años, en general muy agradecido con Dios porque él es el que me ha dado las fuerzas y pues vamos llegando a una edad avanzada, a un episcopado muy largo porque cumplo ya 27 años también el 11 de mayo (de ordenación como Obispo); 9 en Tehuacán, Puebla, aquí sobre 17 y 50 (de ordenación sacerdotal), comencé a los 23 años, me ordenaron muy joven y tengo ahorita 73”, añadió el Obispo.

Precisó que “Te Deum Laudamus” es la primera parte de un himno latino de acción de gracias y significa “Te alabamos Señor”, Te bendecimos Señor”.