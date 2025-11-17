$!Preparan guardia de honor y homenaje musical a Pedro Infante, en Mazatlán

A 108 años de su nacimiento, la familia Cárdenas Ortega dio a conocer el Festival de Pedro Infante 2025 para recordarlo en Mazatlán.

El programa señala este martes 18 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, que iniciará con una guardia de honor para colocar una ofrenda floral en la figura del cantante sinaloense en Olas Altas.

De ahí partirán en caravana vehicular encabezada por el grupo de motociclistas de Olas Altas hasta llegar a la casa donde nació el cantante Pedro Infante, por la calle Constitución numerada con el 1106-1108 de la colonia Centro, donde se encuentra el Museo “El Rinconcito de Pedro” en su honor.

La tarde de celebración contempla a grandes voces mazatlecas interpretando canciones representativas del ídolo en la explanada de la Casa del Museo de Pedro Infante.