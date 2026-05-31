$!Preparan jornadas de limpieza en Mazatlán por el Día Mundial de los Océanos

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y promover la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, diversas agrupaciones ambientalistas e instituciones de Mazatlán preparan actividades de limpieza y educación ambiental para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, que se celebra el 8 de junio.

Como parte de estas acciones, la organización MazConCiencia realizará el 6 de junio una nueva jornada de limpieza en el manglar de la Isla de la Piedra, uno de los espacios naturales que ha sido adoptado por el colectivo para labores permanentes de protección y recolección de residuos.

Encabezada por Sofía Trejo y María Esther Juárez, la actividad contará con la participación de estudiantes del Instituto Tecnológico de Mazatlán y voluntarios de la sociedad civil. La salida está programada para las 06:50 horas desde el embarcadero de la Isla de la Piedra.

Los integrantes de MazConCiencia destacaron que en la más reciente limpieza del manglar lograron retirar alrededor de 300 kilogramos de basura y objetos plásticos, residuos que llegan principalmente arrastrados por las corrientes marinas y que representan una amenaza para la flora y fauna del lugar.