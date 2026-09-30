Preparan nueva Jornada de Paz en Santa Fe, en Mazatlán; prevén visita de Miguel Torruco

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán prepara una nueva Jornada de Paz en el Fraccionamiento Santa Fe, para la cual se prevé la visita de Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó Estrella Palacios Domínguez.

La Alcaldesa indicó que el martes 6 de octubre se sostendrá una reunión virtual con la Subsecretaría de Prevención de las Violencias para avanzar en la organización y definir la programación de la jornada donde Torruco Garza visitaría el puerto.

“Estamos la próxima semana, justamente el 6 de octubre, que es martes, en una reunión con un enlace de él para ya programar lo que sería la nueva Jornada de Paz”, comentó.

Palacios Domínguez señaló que la principal intención es retomar las Jornadas de Paz en el puerto, sobre todo en sectores donde se registran altos índices delictivos, como Santa Fe.

Asimismo, reconoció que las visitas por parte de Torruco Garza son de gran importancia para el municipio, ya que no solamente busca la prevención de violencia con distintos programas que maneja la SSPC, sino que además muestran un respaldo del Gobierno federal.

En este sentido, recordó que en las pasadas visitas del subsercretario a Mazatlán, estas han venido acompañadas por apoyos extraordinarios para el refuerzo en materia de seguridad en el puerto.

“Recordemos que cuando viene el subsecretario siempre llega acompañado de apoyos extraordinarios que estamos muy agradecidos con la doctora Claudia Sheinbaum”, declaró.

La Presidenta Municipal destacó que la visita de Torruco Garza representa una oportunidad para fortalecer la coordinación con el Gobierno federal e impulsar acciones de prevención de la violencia en Mazatlán, particularmente en sectores como Santa Fe, donde se busca complementar la vigilancia con atención a la comunidad.