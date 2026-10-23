Preparan operativo de tres días en panteones de Mazatlán por el Día de Muertos

Con ambulancias en los cementerios de mayor tamaño, recorridos preventivos y vigilancia periférica de fuerzas federales, el Ayuntamiento de Mazatlán prepara un operativo del 31 de octubre al 2 de noviembre para atender a las familias que acudirán a los panteones por el Día de Muertos.

Óscar Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil municipal, detalló que el esquema contempla cementerios municipales y privados, así como la participación de distintas dependencias para prevenir accidentes, ordenar la movilidad y responder a emergencias.

“Ya tenemos un esquema de resguardo para lo que son los panteones, tanto municipales como privados. Básicamente venimos saliendo de una reunión importante de logística”, comentó.

Osuna Tirado explicó que esta reunión de logística se realizó con la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Obras Públicas y Servicios Públicos para coordinar las responsabilidades de cada área antes y durante las celebraciones.

Aunque el 2 de noviembre es tradicionalmente el día de mayor concurrencia, señaló que este año esperan que las visitas se distribuyan desde el sábado 31 de octubre, por lo que el despliegue se mantendrá durante tres días.

“Es un operativo extenso que estará encabezando el Ayuntamiento de Mazatlán, precisamente para que la gente vaya, acuda a los panteones, donde creemos que se va a dividir en los tres días la afluencia de personas y por eso tendremos un operativo un poquito más extenso de días”, declaró.

El funcionario mencionó que como parte de los preparativos, Servicios Públicos realiza labores de limpieza en los cementerios municipales, entre ellos el Panteón Jardín número 4, uno de los más grandes de Mazatlán.

A estos trabajos se sumarán inspecciones para identificar y delimitar espacios que representen un riesgo para los visitantes.

Asimismo, indicó que se detectaron enjambres de abejas en algunos puntos, por lo que se trabaja con Ecología para reubicarlos.

En los casos donde su retiro resulte complicado, se restringirá el paso para evitar que las personas se acerquen.

“En caso dado que el enjambre sea un poquito difícil de reubicar, pues se van a acordonar algunas zonas. A la gente le pedimos que tenga paciencia y obviamente que no se extralimite donde esté acordonado”, manifestó.

También se acordonaron tumbas que presentan condiciones de fragilidad, debido a la antigüedad de algunos camposantos, por lo que pidió respetar las delimitaciones que se coloquen.

Además, destacó que para la atención de emergencias, se dispondrá de ambulancias en los panteones más grandes y de personal que realizará recorridos en los demás cementerios.

“Habrá ambulancias fijas en los más grandes y recorridos preventivos en los demás, donde tendremos gente identificando riesgos, acordonando zonas”, detalló.

En materia de seguridad, el coordinador confirmó que la Fuerza de Tarea participará con recorridos y resguardo periférico, conforme a sus atribuciones.

Sobre posibles revisiones en los accesos, señaló que corresponderá a las instituciones de seguridad definir y explicar sus protocolos.

“Por parte de la Fuerza de Tarea estarán haciendo los recorridos, ellos en su competencia, obviamente haciendo el resguardo periférico y haciendo las acciones que les corresponden en torno a lo que son las fuerzas federales”, expresó.

El operativo también contempla la movilidad en los alrededores de los panteones, por lo que Osuna Tirado pidió utilizar los cruces peatonales y atender la señalización, especialmente en la avenida Luis Donaldo Colosio, donde se registra una mayor afluencia.

En lo que respecta al ingreso de artículos, recordó que no se permitirá introducir bebidas alcohólicas a los panteones municipales y que Servicios Públicos, Oficialía Mayor y Seguridad Pública participarán en la vigilancia de esta disposición.

Sobre el uso de música, Osuna Tirado remitió a Oficialía Mayor para conocer los criterios aplicables, mientras que el ingreso de herramientas destinadas a limpiar las tumbas será valorado con Seguridad Pública.