MAZATLÁN._ En la búsqueda de brindar seguridad a las familias locales y a quienes visiten el puerto durante el periodo vacacional de fin de año y la celebración de las fiestas decembrinas, el Ayuntamiento de Mazatlán, en conjunto con el Gobierno de Sinaloa, se prepara para implementar el operativo de seguridad “Guadalupe-Reyes”.

Así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que el despliegue de los elementos será determinado en los días próximos, cuando se realicen las estimaciones por ambas administraciones para concretar el número de elementos que formarán parte del operativo en el puerto.

“Se diseña justamente de acuerdo a las proyecciones que se tengan en cuanto a cuántas personas vamos a tener en el destino. Entonces vamos a diseñar ya el operativo Guadalupe-Reyes de acuerdo a las proyecciones que se tengan por parte del Gobierno del Estado y del Municipio”, declaró.

Palacios Domínguez indicó que la ocupación hotelera rondó entre 90 y 95 por ciento durante el pasado fin de semana largo en Mazatlán y que el puerto ya superó el número de arribos de cruceros del año anterior, por lo que las expectativas son positivas para el periodo vacacional invernal, estimando que llegarán 30 por ciento más visitantes canadienses.

Asimismo, la Alcaldesa adelantó que el operativo contempla un despliegue territorial para brindar seguridad tanto a las familias mazatlecas como a quienes visiten el puerto.

“Vamos a tener un total despliegue territorial para que la gente, sobre todo los locales, que los que vivimos aquí, estén tranquilos y los que nos visitan”, comentó.

Como antecedente, el operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026 se realizó en Mazatlán del 10 de diciembre al 7 de enero, donde la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa anunció la participación de 2 mil 416 elementos de seguridad y auxilio y 312 vehículos, con cobertura en zonas urbanas, rurales, comerciales y turísticas.

Sin embargo, para esta temporada, Palacios Domínguez señaló que el alcance del despliegue se definirá a partir de la afluencia de visitantes que proyecten el Municipio y el Estado durante este periodo, con el objetivo de brindar seguridad a residentes y visitantes.