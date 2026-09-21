Preparan proyecto para reconstruir el Puente Juárez en Mazatlán con inversión entre $95 y $140 millones

La reconstrucción del Puente Juárez ubicada en el Estero del Infiernillo, podría requerir una inversión de entre 95 millones y 140 millones de pesos, dependiendo del proyecto definitivo y del tipo de intervención que se determine, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
Explicó que el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la Administración del Sistema Portuario Nacional trabajan conjuntamente para concretar una obra considerada urgente por el deterioro de la estructura y su importancia para las actividades portuarias.
Señaló que, en días recientes, sostuvo una reunión con el Almirante Julio César Pescina Ávila, director de Asipona Mazatlán, además de representantes de Obras Públicas del Estado y del Municipio, para analizar las condiciones del puente y los avances del proyecto.
“Se determinó que es una obra que es muy necesaria, que es muy pedida por los mazatlecos y que estamos los tres niveles de Gobierno buscando que se lleve a cabo lo más pronto posible, donde se tiene ya con una dictaminación estructural”, comentó.
El director de Obras Públicas municipal, Martín Gallardo Noriega, explicó que ya se cuenta con el dictamen estructural para revisar las condiciones y riesgos del puente, así como con el estudio de mecánica de suelos, el levantamiento topográfico y un proyecto general.
La Alcaldesa comentó que el expediente también incorpora las opiniones técnicas del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros de Mazatlán, cuyos integrantes han colaborado en el análisis de la infraestructura.
“Hemos estado integrando todo el expediente, que ya está siendo dirigido a las autoridades tanto estatales como federales para que se pueda llevar a cabo. Ya avanzamos en esos estudios, ya tenemos la justificación de que el proyecto es necesario y urgente, y estaremos avisándoles cuando sea una realidad”, declaró.
En lo que respecta al costo, indicó que la cifra variará según las características del proyecto que finalmente sea aprobado, donde la inversión podría superar los 95 millones de pesos y alcanzar hasta 140 millones.
Por otro lado, Gallardo Noriega mencionó que uno de los factores que aumenta la complejidad de los trabajos es la presencia de diversas redes y tuberías que atraviesan el puente.
“Por ahí pasan agua potable, drenaje, Pemex, Telmex y Megacable, por lo que pasan prácticamente todos los servicios por ahí”, explicó.
Palacios Domínguez agregó que la intervención tiene un doble propósito, pues por una parte, se necesita atender el deterioro estructural acumulado durante años y, por otra, mejorar las condiciones para el paso de los vehículos de carga pesada que se dirigen hacia la terminal portuaria.
En este sentido, sostuvo que la obra forma parte del proyecto integral de modernización del puerto de Mazatlán, debido a que el puente constituye un punto importante para la movilidad de los tráileres y las operaciones de carga.
“Es una solicitud muy añeja, ante una problemática que ya tiene varios años y necesita una urgente reparación. Estamos todos trabajando en unidad”, dijo.
La Alcaldesa informó que el expediente será canalizado a las autoridades estatales y federales para continuar con la gestión de recursos y definir la participación que tendrá cada nivel de gobierno.
De tal forma, afirmó que existe voluntad institucional para realizar la obra y que la intención del Ayuntamiento es concluir antes de que termine la actual administración municipal.