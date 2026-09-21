Preparan proyecto para reconstruir el Puente Juárez en Mazatlán con inversión entre $95 y $140 millones

La reconstrucción del Puente Juárez ubicada en el Estero del Infiernillo, podría requerir una inversión de entre 95 millones y 140 millones de pesos, dependiendo del proyecto definitivo y del tipo de intervención que se determine, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Explicó que el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la Administración del Sistema Portuario Nacional trabajan conjuntamente para concretar una obra considerada urgente por el deterioro de la estructura y su importancia para las actividades portuarias.

Señaló que, en días recientes, sostuvo una reunión con el Almirante Julio César Pescina Ávila, director de Asipona Mazatlán, además de representantes de Obras Públicas del Estado y del Municipio, para analizar las condiciones del puente y los avances del proyecto.

“Se determinó que es una obra que es muy necesaria, que es muy pedida por los mazatlecos y que estamos los tres niveles de Gobierno buscando que se lleve a cabo lo más pronto posible, donde se tiene ya con una dictaminación estructural”, comentó.

El director de Obras Públicas municipal, Martín Gallardo Noriega, explicó que ya se cuenta con el dictamen estructural para revisar las condiciones y riesgos del puente, así como con el estudio de mecánica de suelos, el levantamiento topográfico y un proyecto general.