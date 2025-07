$!Presa Picachos alcanza 77.1% de su capacidad tras primeras lluvias

Descartan afectaciones ante altas temperaturas

Respecto a las altas temperaturas, Osuna Tirado señaló que no ha habido ningún reporte de afectaciones ni incidentes en obras de construcción y a partir de esta semana se incrementaron los recorridos de supervisión en esos lugares.

Reoteró la recomendación a la ciudadanía es no exponerse durante tiempos prorolongados al sol y, si lo hace, que use ropa adecuada, de manga larga, hidratarse bastante, usar bloqueador solar y no exponer a niños y adultos mayores a las altas temperaturas.