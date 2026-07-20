Presa Picachos, en Mazatlán, a punto de llegar al 100% de su capacidad

Actualmente la Presa Picachos se encuentra al 96.1 por ciento de su capacidad de almacenamiento y se prevé que en los próximos días empiece a verter el agua por encima de la cortina al llegar al 100 por ciento de su capacidad, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“No la van a desfogar, sino lo que pasa que el día de ayer nos llegó un aviso por parte de Conagua (Comisión Nacional del Agua) donde está al 96.1 por ciento de su capacidad, eso quiere decir que en los próximos días conforme esté lloviendo aguas arriba va alcanzar el 100 por ciento de su capacidad y va a empezar a verter”, dijo Osina Tirado.

“Es una acción natural que tiene la presa, está diseñada precisamente para que una vez que se llene empiece a tener un vertimiento de manera natural y ya se hizo el llamado a los pobladores y a las comisarías y a las sindicaturas precisamente para que estén atentos de los márgenes del Río Presidio por el aumento que pudiera tener el río por el vertimiento de la Presa Picachos”.

En entrevista agregó que se llama a los pobladores de comunidades cercanas a este río a que si tiene animales, maquinaria cerca del río que los retire de la zona porque va haber un aumento del cauce y va presentar un arrastre de mucha agua, lo que es normal en temporada de lluvias.

Reiteró que afortunadamente la Presa Picachos ya va estar al 100 por ciento de su capacidad y eso viene a beneficiar a todo el margen del Río Presidio así como los canales de riego.

“Nos han reportado bastantes lluvias lo que es río arriba, entonces quiere decir que entre esta semana, máximo la otra estará vertiendo la Presa Picachos”, reiteró Osuna Torado.

De acuerdo con lo que ha dado a conocer públicamente la Conagua, dicha presa, ubicada entre los municipios de Mazatlán y Concordia, tiene una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos de agua.

El Coordinador Municipal de Protección Civil también dio a conocer que se mantiene el pronóstico de lluvias generalizadas para la zona serrana.

“Básicamente continúa el pronóstico lo que viene siendo de lluvias ligeras a moderadas en lo que es la semana, obviamente donde se han presentado más precipitaciones en el estado es el el centro, norte, ha llovido bastante y aquí vamos a estar monitoreando y compartiendo los boletines que nos emita el Sistema Meteorológico Nacional, que nos indica que va estar el pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas para lo que es la semana”, expresó.

“Estaremos alrededor de los 37 grados aproximadamente (en temperaturas máximas), son temperaturas que se estarán dejando sentir, aumentando y obviamente la sensación térmica va ser bastante, por eso es importante la ciudadanía que se prevenga, que se hidrate bastante, que tome bastante agua y esté muy al pendiente sobre todc de los niños y de los adultos mayores”.