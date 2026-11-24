La presa Picachos, ubicada en el municipio de Mazatlán, era controlada por el crimen organizado pero ya fue recuperada por las autoridades, reveló el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

“Esto representa un factor favorable para el desarrollo agrícola, pesquero y turístico de la región, particularmente para los sistemas de riego que contempla una superficie de 22 mil 500 hectáreas”, expuso el mando militar.

La revelación de Morales Ángeles fue en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo” encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 23 de noviembre, como parte de los resultados informados por el Secretario de Marina en acciones implementadas por la corporación que encabeza.

Pese a la información, el funcionario federal no aportó mayor información respecto a qué grupos criminales controlaban la presa, ni si hubo detenciones o cuáles fueron las acciones que implementaron para la recuperación del embalse.

El banderazo de obra para la edificación de la presa ocurrió en febrero del 2006, aún en la administración del entonces Presidente Vicente Fox Quesada; sin embargo, fue hasta el 2007 cuando inició la construcción del embalse.

La obra generó conflictos en la comunidad de San Marcos y otros poblados con una antigüedad aproximada de 150 años, que tuvieron que ser reubicados para la colocación del embalse; esto generó acusaciones de los vecinos de esas localidades que señalaron a los gobiernos de proceder si un decreto de expropiación, avalúos bajos, engaños y presiones.

En 2014, Atilano Román Tirado, dirigente principal del movimiento de afectados por la presa Picachos, fue asesinado a balazos en una cabina de radio en Mazatlán, mientras conducía su programa “Aquí es mi tierra”.

Además, a lo largo del conflicto, los pobladores acusaron amedrantamientos violentos, e incluso desalojos agresivos por parte de la Policía Estatal en 2009, cuando se plantaron para impedir el llenado del vaso.

Fue hasta agosto del 2024 que quedaron inauguradas las obras complementarias, meses antes fue abierto el acueducto Picachos-Concordia, y posteriormente el distrito de riego de la presa, incorporando directamente 22 mil 500 hectáreas de riego agrícola, en beneficio de 3 mil 700 productores del sur de Sinaloa.