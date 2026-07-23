Presa Picachos está al 105%de su capacidad de almacenamiento y sigue vertiendo agua por encima de la cortina: PC

La Presa Picachos se encuentra ya a cerca de 105 por ciento de su capacidad de almacenamiento, por lo que sigue vertiendo agua por arriba de la cortina sin que se reporten afectaciones en comunidades ubicadas en los márgenes del Río Presidio, manifestó el coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“La Presa Picachos sigue vertiendo arribita del 100 por ciento, estamos hablando como de un 105 por ciento aproximadamente, ya hay un conocimiento por parte de los pobladores de días antes de que empezara el vertimiento, es un tema natural de la Presa Picachos en estas fechas donde llega arribita del 100 por ciento ya empieza a tener un vertimiento”, añadió Osuna Tirado este jueves en entrevista.

“Esto quiere decir que aguas arriba del Río Presidio tenemos bastantes precipitaciones que han estado llenando lo que es la presa y ya la tenemos afortunadamente a toda su capacidad, esto quiere decir que ya se están empezando a recuperar los mantos acuíferos que tenemos aguas abajo”.

De acuerdo con lo que ha dado a conocer la Comisión Nacional del Agua, dicha presa ubicada entre los municipios de Mazatlán y Concordia tiene una capacidad de almacenamiento de cerca de 350 millones de metros cúbicos de agua.

El Coordinador Municipal de Protección Civil precisó que la presa fue diseñada para que cuando llegue al 100 por ciento de su capacidad comience a verter el agua por encima de su cortina y el desfogue se hace todo el año a través de su respectiva compuerta para alimentar las plantas potabilizadoras que se tienen en Mazatlán y los canales de riego.

“Está vertiendo por lo que es la cortina aparte lo que viene siendo por la compuerta el ducto que tenemos por un costado, ya es un desfogue que tiene todo el año”, expresó.

“No hemos tenido reporte de situaciones de emergencia o que pudiéramos considerar que se requiere alguna intervención, hay una comunicación diaria con los comisarios de los poblados que están aguas abajo, así como también en recorridos que hacemos en algunas zonas de manera preventiva”.

Reiteró el llamado a los pobladores a que estén atentos de su ganado principalmente, ya que comúnmente en el año mandan al ganado a la afluencia del río, además se tienen unas siembras por el lado de El Walamo y maquinaria, por lo que se les pide estar al pendiente de posibles elevaciones en el nivel del cauce del Río Presidio aguas abajo.