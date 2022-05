$!Presas Picachos y Santa María, en Sinaloa, también producirán electricidad, asegura AMLO al supervisarlas

“Y también el año próximo en diciembre va a estar concluida la Presa Santa María (en Rosario) con los sistemas de riego, estamos invirtiendo muchos miles de millones de pesos , no tengo el dato exacto en el sur de Sinaloa, en todo el estado, pero de manera especial en el sur”, reiteró.

“ Lo que significa que se va a asegurar la energía eléctrica, se asegura el agua , sobre todo para el consumo doméstico, en Concordia ustedes saben no hay agua, escasea el agua, hice ese compromiso y se va a cumplir y también va a haber agua para el riego, para la producción, porque necesitamos producir alimentos”.

Asegura que lleva buena relación con gobiernos de Sinaloa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que desde la administración de Quirino Ordaz Coppel, ha llevado muy buena relación con los gobiernos de Sinaloa, y ahora con el maestro Rubén Rocha Moya es de los “mejores Gobernadores”.

“Porque no puedo decir ‘el mejor’ porque se me van a sentir, van a haber celos y sentimientos, pero es de lo mejor, estamos trabajando de manera coordinada y me da mucho gusto estar aquí con ustedes”, continuó.