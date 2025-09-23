$!Presencia de baches en avenida de Los Venados, en Mazatlán, ponen en peligro a automovilistas

A pesar de que el Gobierno de Mazatlán ha buscado solucionar el problema de los desperfectos en vialidades a través de distintos programas, todavía existen muchos baches necesarios de reparar en la ciudad; tal y como es el caso de los ubicados en la avenida de Los Venados, entre Infonavit Jabalíes, Issstesin y Los Portales. En dicha avenida, se encuentran varios baches profundos que ponen en peligro la circulación de los vehículos que transitan por la zona, ya que algunos son de gran tamaño y obligan a los conductores a maniobrar para no caer en ellos, y así evitar un accidente innecesario.









En un recorrido realizado esta tarde por Noroeste, se pudo observar como son varios los desperfectos sobre la vialidad que sale a la carretera Luis Donaldo Colosio, por un lado y a avenida Jabalíes, por el otro. Incluso algunos baches están rellenos con trozos de ladrillos, bloques y grava para equilibrar el pavimento. Asimismo, otros baches de diferentes tamaños muestran como han cedido con el pasar del tiempo los múltiples re encarpetados en la avenida, pues los huecos en el suelo podrían pasar como verdaderos cráteres tras no recibir mantenimiento. Al mismo tiempo que son un peligro para los automovilistas durante la noche.







