Presencia de fuerzas de seguridad beneficia a comercios y mercados de Mazatlán

La presencia de alrededor de 9 mil elementos de las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad en Mazatlán ha generado una derrama económica para algunos comercios locales, principalmente mercados, carnicerías, pollerías y establecimientos dedicados a la preparación de alimentos, debido a las compras que realizan para abastecer sus cocinas.

Así lo compartió Óscar Tirado Bernal, miembro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán, quien detalló que el consumo de los elementos desplegados en la ciudad ha representado un respiro para negocios que enfrentan una baja actividad económica por las dificultades que atraviesan sectores como el turismo.

Tirado Bernal mencionó que el beneficio se ha reflejado particularmente en el Mercado de la Juárez, donde se ha observado una mayor presencia de compradores que adquieren productos para preparar los alimentos destinados al personal de seguridad que permanece en hoteles, cuarteles y otras instalaciones.

“La derrama económica que ya se ha sentido un poquito en algunas semanas se debe a que se le da de comer a la cantidad de elementos que están circulando en la ciudad”, comentó.

“Ahorita nos ha ayudado en los mercados que las fuerzas policiales que están hospedadas en hoteles, que están dando alimentación en los cuarteles y en las demás instalaciones de la ciudad han estado haciendo compras en los mercados”, agregó.

El empresario estimó que los establecimientos que han participado en el abastecimiento de estos productos han registrado un beneficio de entre 15 y 20 por ciento en sus ventas.

En este sentido, explicó que las compras no se limitan a los mercados, pues también hay restaurantes y comercios de alimentos ubicados en las inmediaciones de instalaciones militares y campamentos que han encontrado una oportunidad para mantener parte de su actividad.

“En el Mercado de la Juárez es donde hemos tenido mayor presencia. Carnicería, pollería, de todo hacen compra, la preparación para ellos ha beneficiado a algunos comercios”, declaró.

“Los restaurantes que están alrededor de la región militar, otros que están donde están los campamentos, han tenido ese beneficio de tener a esta cantidad de elementos en la ciudad que están consumiendo servicios todos los días”, añadió.

Tirado Bernal comparó el consumo diario de los elementos con el de miles de visitantes que utilizan servicios y compran alimentos en Mazatlán, aunque aclaró que este movimiento beneficia principalmente a los negocios vinculados con la provisión de insumos y la preparación de comidas.

“Hay que tener en cuenta que hay tantos elementos que, de alguna manera, están reactivando la economía. Imagínense, son como 9 mil turistas que están paseando, consumiendo, trabajando y comiendo en la ciudad”, manifestó.

“De algún lugar salen los alimentos y muchos de ellos han estado sirviendo de su despensa para la preparación de estos alimentos en los mercados”, complementó.

Por otra parte, recordó que las ventas en los mercados aumentaron alrededor de 30 por ciento durante los días previos a la llegada prevista de un huracán, debido a las compras preventivas de agua y alimentos realizadas por las familias.

Sin embargo, ese repunte respondió a una circunstancia distinta y no necesariamente representa un crecimiento sostenido de la actividad comercial.

De esta forma, aunque el consumo de las fuerzas de seguridad ha contribuido a sostener las ventas de algunos establecimientos, el entrevistado planteó que se trata de un alivio parcial frente a las dificultades económicas que enfrenta el comercio local.