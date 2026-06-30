$!Presencian ya comensales y aficionados partido entre México contra Ecuador en restaurantes del Centro Histórico

Cantando el Himno Nacional Mexicano y haciendo sonar cornetas de plástico algunas personas, encima este encuentro dieciseisavos del Mundial 2026 que se realiza entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tras la espera de casi una hora por lluvias y actividad eléctrica en la capital del país, por fin cerca de las 19:00 horas comensales y aficionados comenzaron a disfrutar del partido entre México contra Ecuador en restaurantes de Paseo Olas Altas y la Plazuela Machado.

Disfrutando de alimentos y bebidas las y los aficionados mexicanos esperan que gane la selección nacional y pase o la fase de octavos del mundial.

Algunos restaurantes tienen lleno total y otros poca afluencia.

Poco a poco y conforme llega la noche también se incrementa la afluencia de personas en el malecón de esta parte del paseo costero.

La tranquilidad de la zona se ve interrumpida en diferentes momentos por los gritos de emoción de las y los aficionados ante las aproximaciones del equipo mexicano ante el arco rival.

El encuentro también es disfrutado por turistas nacionales y algunos extranjeros.