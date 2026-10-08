$!Presenta Alcaldesa de Mazatlán Segundo Informe de Gobierno al Cabildo

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez presentó la mañana de este jueves por escrito su Segundo Informe de Gobierno ante el pleno del Cabildo y reconoció que hay retos en movilidad, seguridad y servicios públicos.
Fue durante la sesión ordinaria 47, realizada a las 10:00 horas de este 8 de octubre, cuando presentó el documento en donde algunas regidoras y regidores dijeron que reconocen que ha habido avances en algunas áreas, pero desconocían el contenido del Informe porque apenas se los entregaron, sin embargo, expresaron que no contiene la realidad de lo que pasa en Mazatlán.
“En general lo que quiero destacar de nuestro Informe es que también reconocemos que hay retos importantes en Mazatlán en cuestiones de movilidad, de seguridad, en cuestiones de servicios públicos que hemos de seguir trabajando”, expresó Palacios Domínguez posteriormente en entrevista, ya que en la sesión de cabildo no emitió un mensaje sobre la entrega de su Segundo Informe de labores.
“Todavía nos queda un año más de Gobierno y vamos a poner toda el alma, el corazón y nuestro entendimiento para trabajar 24/7 por las y los mazatlecos”.
Subrayó que hay mucho que destacar en diferentes ámbitos sobre este Informe que también presentará el viernes a la población mazatleca a las 16:30 horas en el Teatro Ángela Peralta.
“Yo quiero decirle al Cabildo que estoy muy agradecida por lo que hemos avanzado, tanto con la Síndica Procuradora que en estos momentos se encuentra en Culiacán recibiendo un premio, ganamos el primer lugar por auditoría de obras por el proyecto de una calle en la Pancho Villa, está siendo otorgado este premio por nuestra Gobernadora Graciela Domínguez”, expresó.
Añadió que eso habla de la transparencia, de la rendición de cuentas de lo que se ha trabajado, porque cuando se trabaja con honestidad el dinero rinde más.
“Y yo quiero decirles que este año, en Segundo Informe, avanzamos muchísimo más, sobre todo con las obras de pavimentación y la red hidrosanitaria que es lo que nos hemos estado enfocando para que miles de mazatlecos sientan el beneficio en su calidad de vida”, continuó.
“Queremos que siga creciendo Mazatlán, por supuesto que hay áreas de oportunidad, tenemos muchos sectores que vamos a seguir apoyando y buscando en el Gobierno estatal y federal tocando puertas para hacer las gestiones necesarias para que Mazatlán siga siendo un lugar seguro para el turismo, para la inversión, un lugar también donde los comerciantes puedan tener abiertos sus comercios, que puedan seguir mejorando”.
Lo anterior, expresó, porque reconoce y lo ha dicho en múltiples ocasiones, que sabe que se pueden levantar los números en ocupación hotelera, en números que le vaya mejor a la gente en general en todas las áreas productivas y de los sectores de Mazatlán.
Palacios Domínguez recordó que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de su administración 2024-2027 se tienen planeados cuatro ejes estratégicos que son: un Mazatlán seguro y en transformación; Un Mazatlán moderno y sostenible; un Mazatlán ordenado y eficiente y un Mazatlán cultural y humanista.
“En cada uno de esos ejes estratégicos hemos podido avanzar, hemos podido entregar resultados que son tangibles para las familias mazatlecas y también hemos de reconocer que todavía quedan delante de nosotros retos importantes”, dijo.
“En lo que hemos podido avanzar en estos dos años de Gobierno yo quisiera destacar que hemos trabajado mucho sobre todo en las peticiones que nos hace la gente, este es un Gobierno cercano, que salimos a territorio, que no estamos en escritorio, que hemos estado en contacto directo con la gente en las colonias, en las sindicaturas, en las comisarías”.
Recordó que en su administración se tiene un programa emblema que se llama Contigo Mazatlán, del que se siente muy orgullosa porque es de atención ciudadana y el pulso de lo que se necesita lo da la gente, ahí lo puede manifestar, hacer sus peticiones, se lleva a las directoras y directores para atender a la población y resolverles, que eso es gobernar.
“Siempre priorizando lo que es más importante que nos manifestaron los mazatlecos desde el inicio de nuestra administración pues fue servicios públicos, seguridad y drenaje”, reiteró.
“En el Informe decirles que hemos avanzado en 140 obras de 167 que nos planteamos este 2026, hemos avanzado en tiempo y forma, estas obras están haciendo justicia social, hemos estado haciendo obras en lugares en donde llevaban 50 años, 30, 40 años de abandono y hemos podido llevar obras importantes de infraestructura hidrosanitaria”.
Además destacó que se ha podido ser rigurosos, no solamente se ha hecho uso del presupuesto municipal, sino también se tienen recursos estatales y federales con el apoyo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.
“Por ejemplo, en el área de drenaje en particular con recurso propio hemos hecho más de 21 millones de pesos, ahorita tenemos en proceso importantes obras como ampliación de plantas tratadoras, subcolectores, colectores que suman más de 150 millones de pesos, por lo cual estamos muy agradecidos siempre con Conagua que tuve la oportunidad de estar presente en Ciudad de México con Efraín Morales, para poder buscar bajar recursos para nuestra gente aquí en Mazatlán”.
“También destacar que hemos hecho obras de infraestructura educativa, que normalmente los gobiernos municipales no hacen ese tipo de obras, en esta administración hemos avanzado, 31 espacios deportivos recuperados, 31 parques del programa ‘Que Bonito Mazatlán’, y 10 mil 500 lámparas que hemos repuesto a través del programa ‘Mazatlán Brilla’”.
También informó que se ha hecho la campaña Mazatlán al 100, donde se busca reparar las calles embellecerlas y que sean dignas, en tanto que en el programa Maz Bachetón se llevan más de 20 mil baches cubiertos.
“Y en el rubro de seguridad, que es el primordial para nosotros, hemos ya adquiridos ya 20 patrullas, hemos integrado más de 150 elementos a la corporación, se han capacitado, se han equipado y también tenemos la coordinación de los tres niveles de Gobierno con más de 9 mil elementos de las fuerzas de seguridad tanto municipales, estatales y federales que se encuentran aquí en Mazatlán”, recalcó.
“En el tema de Servicios Públicos hemos adquirido 10 camiones de Aseo Urbano, hemos trabajado también en campañas como Mazatlán te quiero limpio, que es un programa que involucra también que la sociedad participe, tenemos programas sociales como lo son los Centros Comunitarios del Bienestar, que son los famosos Cecobis, donde se han graduado 63 mil personas de manera gratuita teniendo oficios, talleres, clases ya sea educativas, culturales o deportivas”, asentó.