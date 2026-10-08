$!Presenta Alcaldesa de Mazatlán Segundo Informe de Gobierno al Cabildo

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez presentó la mañana de este jueves por escrito su Segundo Informe de Gobierno ante el pleno del Cabildo y reconoció que hay retos en movilidad, seguridad y servicios públicos. Fue durante la sesión ordinaria 47, realizada a las 10:00 horas de este 8 de octubre, cuando presentó el documento en donde algunas regidoras y regidores dijeron que reconocen que ha habido avances en algunas áreas, pero desconocían el contenido del Informe porque apenas se los entregaron, sin embargo, expresaron que no contiene la realidad de lo que pasa en Mazatlán. “En general lo que quiero destacar de nuestro Informe es que también reconocemos que hay retos importantes en Mazatlán en cuestiones de movilidad, de seguridad, en cuestiones de servicios públicos que hemos de seguir trabajando”, expresó Palacios Domínguez posteriormente en entrevista, ya que en la sesión de cabildo no emitió un mensaje sobre la entrega de su Segundo Informe de labores.

“Todavía nos queda un año más de Gobierno y vamos a poner toda el alma, el corazón y nuestro entendimiento para trabajar 24/7 por las y los mazatlecos”. Subrayó que hay mucho que destacar en diferentes ámbitos sobre este Informe que también presentará el viernes a la población mazatleca a las 16:30 horas en el Teatro Ángela Peralta. “Yo quiero decirle al Cabildo que estoy muy agradecida por lo que hemos avanzado, tanto con la Síndica Procuradora que en estos momentos se encuentra en Culiacán recibiendo un premio, ganamos el primer lugar por auditoría de obras por el proyecto de una calle en la Pancho Villa, está siendo otorgado este premio por nuestra Gobernadora Graciela Domínguez”, expresó. Añadió que eso habla de la transparencia, de la rendición de cuentas de lo que se ha trabajado, porque cuando se trabaja con honestidad el dinero rinde más. “Y yo quiero decirles que este año, en Segundo Informe, avanzamos muchísimo más, sobre todo con las obras de pavimentación y la red hidrosanitaria que es lo que nos hemos estado enfocando para que miles de mazatlecos sientan el beneficio en su calidad de vida”, continuó.

“Queremos que siga creciendo Mazatlán, por supuesto que hay áreas de oportunidad, tenemos muchos sectores que vamos a seguir apoyando y buscando en el Gobierno estatal y federal tocando puertas para hacer las gestiones necesarias para que Mazatlán siga siendo un lugar seguro para el turismo, para la inversión, un lugar también donde los comerciantes puedan tener abiertos sus comercios, que puedan seguir mejorando”. Lo anterior, expresó, porque reconoce y lo ha dicho en múltiples ocasiones, que sabe que se pueden levantar los números en ocupación hotelera, en números que le vaya mejor a la gente en general en todas las áreas productivas y de los sectores de Mazatlán. Palacios Domínguez recordó que de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de su administración 2024-2027 se tienen planeados cuatro ejes estratégicos que son: un Mazatlán seguro y en transformación; Un Mazatlán moderno y sostenible; un Mazatlán ordenado y eficiente y un Mazatlán cultural y humanista. “En cada uno de esos ejes estratégicos hemos podido avanzar, hemos podido entregar resultados que son tangibles para las familias mazatlecas y también hemos de reconocer que todavía quedan delante de nosotros retos importantes”, dijo. “En lo que hemos podido avanzar en estos dos años de Gobierno yo quisiera destacar que hemos trabajado mucho sobre todo en las peticiones que nos hace la gente, este es un Gobierno cercano, que salimos a territorio, que no estamos en escritorio, que hemos estado en contacto directo con la gente en las colonias, en las sindicaturas, en las comisarías”. Recordó que en su administración se tiene un programa emblema que se llama Contigo Mazatlán, del que se siente muy orgullosa porque es de atención ciudadana y el pulso de lo que se necesita lo da la gente, ahí lo puede manifestar, hacer sus peticiones, se lleva a las directoras y directores para atender a la población y resolverles, que eso es gobernar.