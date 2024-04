Reiteró que en el libro hace un recorrido en diferentes terrenos donde puede ver la identidad sinaloense, en Sinaloa no siempre hubo el narcotráfico y la gente no era precisamente violenta.

“Entonces a través de ellos, del lente de ellos es que reflexiono sobre los cambios que ha tenido la identidad sinaloense, destaco algunos puntos, entre ellos parto de la idea de que el sinaloense es muy orgulloso, eso de ser orgulloso le permite tener una personalidad muy visible en México porque se traduce el orgullo muchas veces en una personalidad impetuosa, festiva, pero también muchas veces violenta, pero esa violencia no es algo natural, no es algo de la esencia, es una circunstancia histórica que hay que combatir con creaciones culturales, con el reconocimiento de lo mejor que hay en Sinaloa”.

“Siempre ha habido eventos violentos, pero si uno ve las páginas diarias de hace 60, 70, 80, 90 años no hablaban de violencia casi nunca porque no había, había mínima, eso es importante decir que no hay una esencia digamos violencia en el manejo de los sinaloenses, la circunstancia histórica, pero hay que combatirla”, continuó en el evento como parte de Diálogos por la Historia que se realiza cada miércoles en dicho lugar y que estuvo como presentador Alonso Guerra, del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Precisó que la obra la pueden adquirir hablándole el número telefónico 6691097690 y el dinero se va destinar para apoyar en la construcción de un camino en beneficio de los rarámuris de Sinaloa, que actualmente hacen con sus propias manos, pues no han tenido apoyo para ello de ningún nivel de gobierno.