“Punto número dos, que exista una gobernanza mixta y transparente, que exista un comité técnico en donde va a participar el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, el Congreso y los empresarios, y que exista información pública cada mes por obligación y por mandato de ley”, agregó.

“Estamos pidiendo, número uno, que el 100 por ciento del impuesto sobre productos de hospedaje regrese al municipio que lo recaudó y que se administre a través de un fideicomiso propio, un fideicomiso municipal”, comentó.

Zerecero Velo explicó la propuesta mantiene la tasa del 3 por ciento y modifica la distribución y administración de los recursos, detallando que el esquema vigente destina el 60 por ciento a la promoción del lugar donde se recauda, el 30 por ciento a campañas de otros municipios y el 10 por ciento a gastos de administración.

Con la finalidad de que el 100 por ciento de lo recaudado por el Impuesto Sobre el Hospedaje regrese al municipio donde se genere y se destine a la promoción turística mediante un fideicomiso local, Coparmex Mazatlán presentó al Congreso de Sinaloa una iniciativa de ley, informó Guillermo Zerecero Velo, presidente de la Comisión de Turismo del organismo.

El presidente de la comisión de turismo presentó la iniciativa junto a Yudith Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, donde ambos señalaron que el planteamiento se ha discutido con los sectores hotelero y turístico, así como con integrantes de las comisiones de Hacienda y Turismo del Congreso estatal.

“Esto nos da también la posibilidad de recabar más recursos sin crear más impuestos ni aumentar la tasa del 3 por ciento. ¿Por qué? Porque la confianza atrae nuevos aportantes”, declaró.

“Y esto no es una suposición, es el resultado de juntas de trabajo que hemos tenido con empresarios turísticos que nos dicen, que si se hace este fideicomiso transparente, con reglas de operación, y ahí llega el dinero del impuesto de hospedaje, pondrán el dinero a ese fideicomiso para incrementar el monto del dinero para la promoción”, añadió.

Zerecero Velo expresó que cada fideicomiso sería administrado por un comité técnico de siete integrantes, conformado por el Ayuntamiento, la Secretaría de Turismo estatal y el Congreso, quienes tendrían un representante cada uno, así como las asociaciones hoteleras que ocuparían dos asientos y los otros dos corresponderían a empresarios turísticos no hoteleros que aporten recursos al fideicomiso.

Aunque el sector privado tendría cuatro de los siete asientos, las decisiones requerirían el voto unánime del comité, por lo que indicó que la promoción se diseñaría para el destino en su conjunto, con campañas diferenciadas según el mercado al que se dirijan.

“Hay un solo Mazatlán y debe de promoverse un solo Mazatlán. Hay estrategias diferenciadas para el segmento, hay estrategias diferenciadas, presupuestos diferenciados, y todos tienen que ser autorizados por unanimidad en el comité técnico donde están ambas asociaciones”, manifestó.

El modelo expuesto en esta iniciativa contempla que el fideicomiso publique la recaudación y los pagos dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, donde las actas del comité se difundirían al día siguiente de cada sesión y el presupuesto anual se desglosaría por campaña, mercado y proveedor.

Además, señala que se publicarían los fallos y contratos el día de su emisión, así como informes trimestrales sobre los resultados de las campañas, por lo que entre los indicadores propuestos están la ocupación hotelera, la derrama económica y el costo por turista atraído, donde también la cuenta pública estaría sujeta a una auditoría externa anual.

Para las contrataciones inferiores a 250 mil pesos, se permitiría la adjudicación directa con un estudio de mercado y el aval unánime del comité, de 250 mil a un millón de pesos se invitaría al menos a tres proveedores, mientras que las operaciones por encima de un millón de pesos requerirían una licitación pública.

Zerecero Velo sostuvo que estas reglas facilitarían la incorporación de aportaciones privadas para financiar más campañas, estimando que, con el nuevo esquema, Mazatlán podría duplicar los recursos que ha tenido disponibles para promoción.

Entre las acciones que podrían financiarse mencionó campañas en mercados carreteros, promoción con aerolíneas y estrategias para atraer congresos y convenciones.

“Haciendo una estimación de lo que Mazatlán está recabando con los datos oficiales y una proyección, y comparándolo con el histórico en los últimos ocho años, yo creo que Mazatlán puede fácilmente duplicar, si no es que más, sus ingresos para promoción”, mencionó.



Buscan que la reforma se apruebe en diciembre

Estrada Osuna informó que la iniciativa ya fue presentada ante la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien pidió tiempo para revisarla y manifestó disposición a respaldarla si considera que beneficiará a Mazatlán.

La presidenta de Coparmex Mazatlán agregó que el organismo también ha recibido comentarios favorables de empresarios del sector hotelero y de la Secretaría de Turismo estatal.