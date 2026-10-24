Presenta Coparmex propuestas de seguridad, economía, turismo e infraestructura para Mazatlán ante Gobierno Estatal

Duplicar el presupuesto de Seguridad Pública para 2027, otorgar facilidades fiscales a las empresas y atender las necesidades de infraestructura y turismo fueron parte de las propuestas que Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán presentó a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, durante una reunión celebrada este sábado 24 de octubre en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Yudith Verónica Estrada Osuna, presidenta de Coparmex Mazatlán, explicó que los planteamientos buscan fortalecer la seguridad y la economía, mediante una agenda de colaboración con el Gobierno Estatal que también contempla compromisos del sector productivo.

“No solamente venimos a esta reunión con un punto de pedir, venimos también a decirle que queremos trabajar de la mano con ustedes. Estas son nuestras peticiones, pero también estos son nuestros compromisos de cómo podemos sumarnos a que esto se pueda llevar a cabo”, comentó.

De acuerdo con la información proporcionada por Coparmex, la solicitud de duplicar los recursos destinados a Seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2027 busca fortalecer a las policías estatales y municipales con mejores salarios, equipamiento, capacitación, tecnología y contratación de elementos.

En este sentido, el organismo expuso, con datos atribuidos a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que Sinaloa ocupa el lugar 21 nacional en gasto total en seguridad y justicia, mientras que Sonora se encuentra en el décimo puesto.

Estrada Osuna señaló que el incremento también debe beneficiar a las instituciones encargadas de investigar los delitos, para mejorar su capacidad de atención y respuesta.

“Desde luego también que una buena parte de esa inversión se vaya a tener fiscalías y ministerios públicos con más personal, con más tecnologías, con más capacidad para resolver todos los actos delictivos que se están denunciando y que se están manejando por parte de ellos”, declaró.

En materia económica, Coparmex pidió medidas extraordinarias para preservar las empresas y proteger el empleo formal, entre ellas priorizar los pagos del Gobierno estatal a proveedores locales, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas sinaloenses.

Asimismo, planteó gestionar facilidades para el pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS, promover créditos empresariales con tasas cercanas al 10 por ciento anual e implementar un programa temporal de condonación o reducción de multas y recargos de impuestos estatales, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Según las cifras de Codesin compartidas por el organismo empresarial, entre enero y septiembre de 2026, Sinaloa registró una disminución promedio anual de 12 mil 521 empleos formales respecto al mismo periodo de 2025, equivalente al 2.1 por ciento, donde además, el número de patrones registrados ante el IMSS cayó 5.6 por ciento.

“Una de las que se les está pidiendo en especial es que en lo que son impuestos locales y estatales se pueda hacer una eliminación de multas y recargos, y se están pidiendo prórrogas para hacer los pagos”, manifestó Estrada Osuna.

La dirigente mencionó los impuestos sobre nómina y hospedaje entre los conceptos abordados, aunque aclaró que todavía no existen plazos definidos para las prórrogas ni acuerdos específicos sobre el alcance de las facilidades solicitadas.

Además, como parte de sus compromisos, el Centro Patronal anunció que realizará una campaña entre el empresariado de Mazatlán para favorecer la contratación de proveedores locales e invitar a la ciudadanía a comprar en las tiendas de barrio.

En materia de turismo, Estrada Osuna señaló que se solicitó el respaldo de la Gobernadora a una iniciativa para que el 100 por ciento de lo recaudado por el Impuesto sobre Hospedaje en Mazatlán se destine al propio municipio

Dicha propuesta contempla administrar esos recursos mediante un fideicomiso municipal, con un comité técnico integrado por representantes del Gobierno estatal, Ayuntamiento, Congreso del Estado y sector empresarial turístico, con mecanismos de rendición de cuentas y auditorías.

Asimismo, pidió apoyar una iniciativa que presentará al Congreso la próxima semana para fortalecer la regulación de las plataformas digitales y promover el cumplimiento fiscal y condiciones equitativas de competencia. A ello sumó una estrategia de reposicionamiento de la marca Sinaloa para recuperar la confianza y destacar las oportunidades de inversión.

En temas de infraestructura, la dirigente empresarial explicó que se planteó elaborar un proyecto ejecutivo integral para la reconstrucción y modernización del malecón de Mazatlán, sustentado en un diagnóstico técnico, presupuesto y calendario de ejecución.

También se solicitó un proyecto para modernizar las redes de agua potable y drenaje, así como una auditoría externa técnica y administrativa a la Junta Municipal de Agua Potable, que permita transparentar los recursos, identificar áreas de mejora y establecer acciones correctivas.

“Sabemos que la seguridad es prioridad, pero también sabemos que no es el único tema que tenemos que resolver para nuestra ciudad”, dijo.

Al finalizar el encuentro, ambas partes acordaron iniciar mesas de trabajo la próxima semana para analizar los planteamientos, dándole seguimiento al tema a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo.

Finalmente, Estrada Osuna señaló la apertura de Domínguez Nava y su equipo, destacando que la continuidad de las reuniones será fundamental para avanzar hacia acuerdos concretos.

“Lo más importante es que no es una única reunión. Ya ahorita estamos, antes de salir de aquí, ya tenemos una fecha para una próxima reunión con parte de su equipo”, señaló.

“Entendemos que no en todas vamos a estar con ella porque ella también tiene otras actividades, pero sí a su equipo lo instruyó para que nos atienda y para que sigamos con la mesa de trabajo”, puntualizó.