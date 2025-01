Presenta el PAN su planilla candidatos para síndicos y comisarios en zona rural de Mazatlán

En su búsqueda por el voto de confianza de la ciudadanía, se presentaron a las candidatas y candidatos de la Planilla Azul que van a contender en el proceso electoral para síndicos y comisarios que se llevará a cabo el próximo 26 de enero.

Serán un total de seis los candidatos que estarán compitiendo por convertirse en los representantes de algunas de las sindicaturas del puerto, los cuales buscarán dar respuesta y solución a las problemáticas que presenten sus respectivos habitantes, de ser electos.

Así lo dio a conocer el dirigente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Evaristo Corrales Macías, quien mostró su respaldo para los candidatos que representan a la planilla azul, de los cuales valora su entusiasmo por participar.

“Estamos aquí con la idea de apoyar, impulsar y promover la participación de los ciudadanos en la zona rural. Valoramos y agradecemos que ciudadanos y ciudadanas de las sindicaturas y comisarías del municipio de Mazatlán hayan levantado la mano y hayan dicho ‘queremos participar’”, dijo Corrales Macías.

Los candidatos para esta contienda son Jesús Bermúdez, para la sindicatura de Villa Unión; Marisa Morfín, por la sindicatura de Siqueiros; Consuelo Nafarrete, por la sindicatura de El Roble; César Velarde, por la sindicatura de El Quelite; Leticia Rivera, por la sindicatura de El Habal y Jesús González, por la sindicatura de Mármol.

El dirigente de Acción Nacional comentó que aunque los candidatos no representan a ningún partido político, se les estará apoyando y acompañando durante el proceso de campaña y se estará al pendiente del desarrollo de esta, pues considera que la convocatoria que se publicó el primero de enero, se manejó con prontitud.

“Esperamos que, con esa prontitud y celeridad, el municipio esté preparado para generar las condiciones y que los candidatos de todas las planillas puedan competir en igualdad de circunstancias y sobre todo, legalidad en la contienda”, añadió.

Por su parte, el candidato Jesús Bermúdez Lizárraga, expresó en representación del resto de sus compañeros aspirantes, que se buscará estar trabajando siempre con la participación de los habitantes de cada una de estas comunidades, por lo que piden su voto de confianza para estas elecciones.

“Sabemos que nuestros pueblos y comisarías están olvidados y ya basta, es hora de hacer una política diferente. Es hora de hacer una política correcta, eficaz y eficiente para nuestras comunidades”, comentó Bermúdez Lizárraga.



Califica Acción Nacional como ‘madruguete’ convocatoria

El dirigente del PAN en Mazatlán, Evaristo Corrales Macías, calificó como un “madruguete” la forma en que se publicó la convocatoria para registrar a los candidatos a sindicaturas y comisarías en Mazatlán, pues regularmente este proceso se lleva a cabo durante el mes de marzo.

“Por uso y costumbre, la convocatoria se emite para elección en el mes de marzo, durante este mes es cuando se concluye el periodo de los actuales síndicos y comisarios y en ese sentido, publican la convocatoria el día 1 de enero a pesar de la solicitud que hicieron algunos regidores para respetar esa costumbre”, dijo Corrales. Macías.

Así mismo, el representante de Acción Nacional en el puerto, destacó que otro punto a considerar eran las condiciones de seguridad que se viven en el municipio, las cuales no son las adecuadas para llevar a cabo este proceso.

“Sabíamos que las condiciones de seguridad, particularmente en la zona rural no era la mejor, en ese sentido sabíamos que no iba a haber interés de los ciudadanos de participar. y no escucharon la voz de quienes opinan distinto, pero sobre todo no se valoraron las condiciones que actualmente vive el municipio de Mazatlán, pero particularmente la zona rural”, puntualizó.