$!Presenta INE estadística electoral de los procesos federal y judicial pasados

Ante consejeros, académicos, organismos e invitados especiales, personal del Instituto Nacional Electoral realizó la presentación de la estadística del proceso electoral federal 2023-2024 y del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del poder judicial de la federación 2025-2025, a través del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones que opera desde 1991 al 2026. Ante procesos complejos, y que la responsabilidad no es facultad exclusiva de las instituciones, por ello las Juntas Distritales 01 y 06 del INE en Sinaloa, presentaron los resultados de los Procesos Electorales 2023-2024 y 2024-2025 del Poder Judicial de la Federación.

Se llevó a cabo la presentación de los resultados de lo que fueron los procesos electorales 2023 y 2024 en cuestiones tanto de las elecciones federales como locales, destacó la vocal Beatriz Ramírez Herrera Vocal de la Junta Distrital ejecutiva número 1 de Sinaloa en Mazatlán ”Estamos unidos aquí para llevar a cabo la presentación de los principales resultados de las elecciones del 2024-2025, que es la elección extraordinaria en Sinaloa, de la Federación. Esto en lo que compete a Sinaloa, pues tenemos cinco municipios”.

Del sistema, abundó que se trata de una herramienta interactiva que se denomina Sistema de Consulta de la Estadística Electoral con información de datos de las elecciones federales cuando era IFE, desde 1991 hasta el 2025, con la elección del Poder Judicial de la Federación. Y también, tiene los datos en cuestión de elecciones locales a partir de cuando el INE toma las elecciones locales también, por eso alberga datos desde el 2015 hasta el 2024. Y llamó a todas las personas a que se metan a la liga del sistema de interés donde existen cifras comparativas de resultados electorales la parte de las actas electorales. “Entonces, tiene todas esas actas ahí también al 2024. Presentación de los resultados electorales La presentación de los resultados electorales que es de la estadística que se encuentra a nuestra disposición. Todo lo que se basa en la estadística y el ejercicio que obedece a lo dispuesto por el artículo 45, numeral 1, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que mandata a la Presidencia del Consejo General del INE dar a conocer la estadística del Poder Judicial de la Federación”.