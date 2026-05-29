Presenta Maribel Chollet denuncia contra Comité de Adquisiciones de Mazatlán y pide auditoría general

Por presuntas irregularidades en diversos procesos de compra realizados por la administración municipal, la Regidora por el PRI, Maribel Chollet Morán, informó que presentó una denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control contra todos los integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán.

En rueda de prensa, señaló que la denuncia no se limita a la reciente adquisición de cuatro camiones recolectores de basura, sino que además involucra otros procedimientos relacionados con la compra de medicamentos, pintura, aires acondicionados y la asignación de obras públicas.

“Acabo de presentar la denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control contra todos y cada uno de los integrantes del Comité de Adquisiciones por las compras irregulares que se han venido realizando”, comentó.

La Regidora acusó al comité de conducir los procesos de contratación mediante mecanismos que, desde su perspectiva, vulneran la libre competencia y favorecen decisiones previamente definidas.

Como parte de la denuncia, anunció que solicitará una auditoría general a todas las adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento de Mazatlán, al considerar que existen elementos suficientes para revisar la legalidad de los procedimientos y el manejo de los recursos públicos.

Además, adelantó que la próxima semana presentará formalmente estas acusaciones ante la Auditoría Superior del Estado y ante la Unidad de Fiscalización y Transparencia de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se investiguen las presuntas irregularidades.

“Es un abuso, es un atropello que de manera permanente y reiterada el Ayuntamiento ha venido cometiendo. Los recursos del erario público no pueden estar siendo sujetos de mala administración”, declaró.

“Pediremos una auditoría general a todas y cada una de las adquisiciones”, agregó.

Chollet Morán comentó que uno de los principales señalamientos se relaciona con la compra de cuatro camiones recolectores de basura, donde señala que antes de que se emitiera el fallo oficial de la licitación se conoció la existencia física de las unidades, lo que, a su juicio, evidencia que la adquisición ya estaba definida con anticipación.

“Los camiones ya existían, la compra ya estaba garantizada y con ello sabemos que no hay libre competencia, por lo que hay una violación reiterada y sistemática con la que se está conduciendo este comité”, expresó.

Chollet Morán aseguró que esta situación forma parte de una práctica recurrente que, según dijo, también se ha observado en otros procesos de compra y contratación del gobierno municipal.

Asimismo, sostuvo que existen denuncias relacionadas con la adquisición de medicamentos y otros bienes, algunas de ellas en instancias administrativas, civiles e incluso penales, aunque afirmó que varias no han avanzado debido a la falta de seguimiento por parte de las autoridades correspondientes.

También expresó que existe desconfianza hacia el Órgano Interno de Control, pero afirmó que decidió presentar la denuncia para cumplir con la ruta institucional que establece la ley.

“No confío en el Órgano Interno de Control porque pertenece a la misma rama, a la misma familia de corruptos y corrupciones que se vienen realizando desde el Ayuntamiento de Mazatlán”, comentó.

“Tengo una formación institucional y estamos obligados a seguir cada uno de los procedimientos”, añadió.

En este sentido, declaró que su intención es que las instancias fiscalizadoras revisen el actuar del Comité de Adquisiciones y determinen si existieron responsabilidades administrativas o legales por las decisiones tomadas durante la actual administración municipal.

De esta forma, Chollet Morán rechazó que los señalamientos tengan un trasfondo político y aseguró que su actuación responde a la obligación de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente.

“Esto no es politiquería, esto es exigir que se cumpla con estricto apego lo que marca la ley, No permitiremos que se sigan dando este tipo de excesos, es simple y sencillamente cumplir y hacer cumplir el derecho constitucional por el que protestamos”, puntualizó.